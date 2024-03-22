Cто дней премьерства Дональда Туска. Насколько Польша вернулась в Европу

Премьер-министр Польши Дональд Туск был приведен к присяге 13 декабря. РБК подвел итоги его первых 100 дней во главе правительства, которое ставило своей задачей вернуть страну на европейский путь развития

Дональд Туск (в центре) (Фото: Omar Marques / Getty Images)

В пятницу, 22 марта, исполняется 100 дней со дня возвращения Дональда Туска в кресло премьер-министра Польши. Он возглавлял правительство страны с 2007 по 2014 год, после продолжил карьеру в Брюсселе — до 2019 года он занимал пост главы Евросовета, а затем до ноября 2022 года возглавлял Европейскую народную партию, имеющую крупнейшую фракцию в Европарламенте.

В 2015 году к власти в Польше пришла консервативная партия «Право и справедливость» (PiS), сформированное ею правительство рассорило Варшаву с Брюсселем. Реформа судебной системы поставила под сомнение ее независимость и стала основной причиной разногласий с ЕС. В результате Еврокомиссия ввела финансовые санкции против Варшавы, заблокировав около €35 млрд из фондов ЕС.

Возвращаясь в польскую политику, Туск обещал вернуть «поправевшую» при консерваторах страну на европейский путь. ЕС уже через пару дней после его вступления в должность премьера выделил Варшаве ранее замороженные €5 млрд для поддержания энергетической безопасности страны в качестве аванса доверия. Однако, хотя коалиция Туска и получила больше мест в сейме (парламенте), чем ныне оппозиционная PiS, реализация обещанных реформ стала непростой задачей — полномочия президента Анджея Дуды, представляющего PiS, истекают только в 2025 году, а он может накладывать вето на любое решение сейма.

Польша стала своего рода полигоном, на котором можно убедиться, как тяжело вернуть сползающую вправо страну к демократии после того, как ею в течение почти что десятилетия управляли популисты, отмечает The Economist,

Что Дональду Туску удалось сделать за 100 дней у власти — в материале РБК.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — сейм и сенат — прошли 15 октября 2023 года. По их итогам в сейм прошли правившая на тот момент «Право и справедливость» с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. В общей сложности они располагают 248 местами в сейме из 460 при 194 у «Права и справедливости». Участники соглашения обязались восстановить верховенство права, отменить запрет на аборты, деполитизировать СМИ, преследовать в судебном порядке за высказывания, разжигающие ненависть к представителям ЛГБТ, и отделить церковь от государства (Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны).

Восстановление независимости СМИ

Свое премьерство Туск начал с перемен в области СМИ, чтобы положить конец политическому контролю со стороны консерваторов в этой сфере. 19 декабря его правительство объявило о смене руководства государственных медиа. За день до этого сейм принял резолюцию с призывом к Министерству культуры принять решительные меры по восстановлению «доступа граждан к достоверной информации, функционирования государственных СМИ, а также по обеспечению независимости, объективности и плюрализма». Речь идет о том, что прежнее правительство смещало с должностей критически настроенных к нему редакторов и репортеров. В PiS называли это вынужденной мерой, направленной на поддержание баланса точек зрения, ведь частные издания в целом поддерживали оппозицию. Такой контроль над медиа, полагают эксперты, способствовал победе PiS и Дуды на выборах в 2019 и 2020 годах.

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При этом польский президент в конце декабря 2023 года наложил вето на законопроект о бюджете на 2024 год, который включал выделение государственным СМИ 3 млрд злотых (около 70 млрд руб.). «Нельзя допускать грубого нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Работа общественных изданий должна быть исправлена честно и законно», — заявил Дуда. В ответ правительство Туска запустило процесс ликвидации части СМИ. Министр культуры страны Бартоломей Сенкевич пояснил, что «это позволит обеспечить дальнейшую работу этих компаний, провести реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

The Economist отмечает, что кабинет Туска еще не раскрыл свои планы относительно того, что последует за ликвидацией подконтрольных PiS медиа. Новостные передачи на общественном радио и телевидении стали нейтральнее, чем в прошлом, но правительство не взяло на себя достаточно четкого обязательства никогда не оказывать политического влияния на медиа, подчеркивает издание. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) положительно оценила реформы Туска в медиасфере. «Мы понимаем, что польское правительство должно было действовать быстро, и нет передовой международной практики по этому вопросу», — сказал руководитель отделения RSF в ЕС и на Балканах Павол Салай.

Возвращение права на аборт

Одним из наиболее чувствительных для Польши вопросов на сегодня остается право женщин на аборт. Операции по искусственному прерыванию беременности запрещены в республике с 1993 года, за исключением двух случаев — изнасилование или медицинские показания. Прежде существовало третье условие — риск необратимых повреждений плода. Однако в 2020 году Конституционный суд, контролируемый сторонниками PiS, признал такие аборты незаконными. Изменения привели к массовым протестам в стране и вызвали волну критики в ЕС.

Туск при вступлении в должность премьера пообещал изменить ситуацию. В соглашении правящей коалиции от 15 октября фигурирует задача отменить решение Конституционного суда относительно абортов, но без детализации процедуры.

При этом на изменение законодательства в этой области по-разному смотрят даже в правящей коалиции. В настоящий момент в сейм Польши внесено четыре законопроекта об абортах от партий, входящих в правящую коалицию, — два от «Левых», один от «Гражданской коалиции» и один от «Третьего пути». Последняя настаивает на проведении референдума по этому вопросу, но только после того, как запрет от 2020 года будет отменен. «Гражданская коалиция» и «Левые» сходятся на том, чтобы разрешить аборт на сроке до 12 недель и позже, если беременность угрожает здоровью матери или является результатом изнасилования или инцеста.

В конце января Туск заявил о готовности внести в сейм законопроект о легализации абортов на сроке до 12 недель, отметив, что в коалиции наблюдаются разногласия по этому вопросу. Тем не менее в начале марта маршал (глава) сейма Шимон Холовня остановил работу над законопроектом, аргументировав свое решение тем, что не стоит провоцировать политический ажиотаж накануне выборов в местные органы самоуправления (их первый тур назначен на 7 апреля).

В свою очередь, Дуда во время недавнего визита в США подтвердил журналистам, что наложит вето на любой законопроект, разрешающий аборты до 12-й недели беременности. Ожидается, что все четыре законопроекта будут рассмотрены в сейме уже после местных выборов — заседание запланировано на 11 апреля.

Поскольку процесс радикального реформирования закона об абортах на данный момент затруднен, сейм начал параллельно работать над изменением фармацевтического закона, чтобы разрешить лицам старше 15 лет приобретать средства экстренной контрацепции. Опять же, вероятно, что Дуда наложит на него вето — он предупредил, что хочет сначала изучить законопроект. «Я не подпишу закон, который вводит опасные правила для детей», — отметил он.

Судебная реформа

Более успешной можно назвать борьбу Туска за восстановление доверия Брюсселя к судебным институтам страны. В феврале 2024 года Польша представила ЕС план отмены реформы судебной системы, чтобы добиться разблокировки финансовой помощи от ЕС. 29 февраля Еврокомиссия приняла решение разблокировать предназначенные Варшаве €137 млрд. Польское издание Rezczpospolita назвало это решение политическим: по его версии, Брюссель авансом вернул средства Варшаве, чтобы показать странам ЕС, в которых к власти пришли популисты, что восстановление принципа верховенства права окупает себя.

Ссора ЕС и Польши по поводу судебной системы началась с необходимости заменить судей Конституционного суда, работавших там еще с коммунистической эпохи. Однако то, как именно PiS это сделала, вызвало массу вопросов: всем судьям, начавшим свою работу во времена социалистической Польши, досрочно прекратили мандат, а на замену им пришли лояльные PiS судьи. Также была создана дисциплинарная палата для членов Верховного суда Польши, которая могла привлекать их к дисциплинарной ответственности вплоть до отстранения от должности. В июле 2021 года Суд Европейского союза потребовал прекратить работу этой палаты, утверждая, что она угрожает беспристрастности и независимости судей. Осенью того же года Суд ЕС обязал Польшу выплачивать ежедневный штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет приведена в соответствие с нормами ЕС. В мае размер штрафа вырос до €160 млн.

В итоге Польша приняла закон, ликвидирующий дисциплинарную палату, однако Брюссель счел усилия Варшавы недостаточными. Параллельно между Варшавой и Брюсселем начался спор по вопросу приоритета общеевропейских законов над национальными. В 2021 году Конституционный суд Польши в ответ на запрос тогдашнего премьера Матеуша Моравецкого признал верховенство национального права над правом ЕС. В ответ Еврокомиссия заморозила доступ Польши к ее доле в общеевропейском фонде борьбе с последствиями пандемии.

4 марта правительство во главе с Туском представило пакет правовых актов по комплексной судебной реформе, в том числе законопроект, вносящий изменения в Конституцию в контексте функционирования Конституционного суда и введения принципа прямого применения Конституции судами общей юрисдикции. 6 марта сейм своим постановлением объявил избрание трех судей суда неправомочным, а вынесенные с их участием решения — сомнительными с точки зрения права и призвал их подать в отставку.

Насколько быстро будут приняты внесенные кабинетом законы и будут ли они приняты вообще — неясно. В PiS уже заявили, что не поддержат их. У правящей коалиции в сейме 248 голосов, а поскольку предполагается изменение Конституции, «за» должны проголосовать не менее 307 депутатов.

Отношения с Украиной

От предыдущего правительства Туск также унаследовал трения с Киевом. Несмотря на то, что Варшава безоговорочно поддерживает Украину в конфликте с Россией, отношения стран дали трещину из проблем на рынке продовольствия. После начала российской военной операции ЕС отменил пошлины и квоты на украинский экспорт. Это вызвало протесты фермеров пограничных с Украиной европейских стран, которые не в силах конкурировать с более дешевой украинской сельхозпродукцией. В результате Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке установили эмбарго на поставки украинского зерна на свои рынки. Киев в ответ пообещал направить жалобу во Всемирную торговую организацию. 20 марта Брюссель в очередной раз продлил приостановку пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год (до июня 2025 года).

В этот же день польские фермеры организовали очередную масштабную акцию протеста, блокировав дороги по всей стране и КПП на границе с Украиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский даже предлагал Дональду Туску приехать на границу, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой. Однако польский премьер отказался. В конце февраля Туск даже не исключил полного закрытия границы с Украиной: по его словам, соглашение о свободной торговле с Украиной слишком дорого обходится Польше, которая при этом является самым «проукраинским государством».

20 марта Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до 28 марта. Премьер добавил, что в течение двух недель будет найдено решение по вопросам утверждения лицензий и согласия правительства на пропуск агропродукции с территории Украины. При этом он допустил приостановку транзита на определенное время, но при условии согласия со стороны Киева.

Как бы то ни было, этот спор не влияет на польскую военную помощь Киеву. 12 марта Дуда и Туск вместе отправились в США, чтобы обсудить увеличение поставок оружия Киеву и убедить американской конгресс согласовать новый пакет помощи Украине. «Политически я расхожусь с президентом Анджеем Дудой почти во всем, но ради безопасности нашей родины мы должны и будем действовать вместе», — отметил премьер. В январе Польша присоединилась к инициативе G7 о гарантиях безопасности для Украины и предоставила новый пакет военной помощи.

Общий итог

За три месяца у власти правительство Туска выполнило из 100 обещаний своей предвыборной программы полностью 12 и частично десять, отмечает PolskieRadio. PiS пытается обвинить соперников в бездеятельности, однако премьер считает достижения своего кабинета вполне удовлетворительными. «За прошедшие три месяца нынешнее правительство сделало больше, чем все другие правительства в истории современной республики, в более сложных условиях, чем во времена предыдущих правительств», — заявил он.

Директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отметил в беседе с РБК, что у Туска, действительно, не особенно много возможностей для политических маневров. «Тактическая борьба Туска с «Правом и справедливостью» отнимает много сил. Дуда избрал тактику — волокитить реформы, предлагаемые новым правительством, с помощью вето, и это серьезно усложняет Туску работу. В этих условиях три месяца — небольшой срок, чтобы оценивать эффективность правления. Туск — опытный политик, ему нужно дать больше времени», — полагает эксперт. По его оценке, Туску еще предстоит серьезная работа с пожилым консервативным электоратом страны, у которого предыдущее правительство ассоциируется с экономическим ростом и поддержкой традиционных ценностей.

Согласно февральскому социологическому опросу компании CBOS, 41% граждан поддерживают правительство Туска, в то время как 34% (на 5% меньше, чем в прошлом исследовании) называют себя его противниками.