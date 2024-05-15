Зачем в Польше решили воссоздать комиссию по расследованию влияния России Дональд Туск хочет проверить предыдущее правительство на связи с Москвой

Польские власти намерены перезапустить работу комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии на страну. Зачем это понадобилось правительству Дональда Туска — разбирался РБК

Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Польское правительство завершает работу над законопроектом о создании комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии в республике, 15 мая с ним будет ознакомлено руководство правоохранительных органов Польши.

Факт подготовки законопроекта премьер-министр Дональд Туск подтвердил 10 мая, когда объявлял о назначении министром внутренних дел и администрации Томаша Семоняка, министра без портфеля, координирующего деятельность спецслужб. Семоняк, уточнил Туск, — один из ответственных за разработку закона о комиссии. Ее деятельность, по замыслу нынешних властей, должна не только минимизировать риски, связанные с предполагаемым влиянием Москвы и Минска, но и способствовать юридическим реформам, которые должны свести на нет наследие консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), бывшей у власти в стране в 2015–2023 годах.

«Почти окончательный» вариант законопроекта будет представлен коллегии спецслужб Польши 15 мая, а на следующий день поступит в правительство. Обсуждение документа в Совете министров запланировано на 21 мая.

В Польше уже работала аналогичная государственная комиссия, созданная PiS на основе соответствующего закона, но после того как после прошлогодних парламентских выборов коалиция Туска получила большинство в сейме, ее деятельность была сочтена неконституционной и она была закрыта. Но в конце ноября 2023 года она успела представить доклад, в котором рекомендовала не назначать Туска и его коллег по «Гражданской платформе» на должности, связанные с обеспечением национальной безопасности.

Выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента Польши — сейм и сенат — прошли 15 октября 2023 года. По их итогам в сейм прошли правившая «Право и справедливость» (PiS) с 35,38% голосов, оппозиционный альянс «Гражданская коалиция» во главе с «Гражданской платформой» с 30,7%, «Третий путь» с 14,4%, «Левые» с 8,61% и «Конфедерация» с 7,16%. Три оппозиционных объединения — «Гражданская коалиция», «Левые» и «Третий путь» — 10 ноября подписали коалиционное соглашение о формировании правительства во главе с Дональдом Туском. Всего они располагают 248 местами в сейме из 460 при 194 у PiS.

Комиссия и дело судьи Шмидта

Непосредственным поводом для воссоздания комиссии стал скандал вокруг бывшего судьи воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта. В начале мая он бежал в Белоруссию и попросил политическое убежище. На пресс-конференции в Минске Шмидт рассказал, что на родине он подвергался преследованиям и угрозам за свои политические взгляды.

Польские власти обвиняют Шмидта в шпионаже и «участии в гибридной войне против республики», ему грозит заключение сроком от восьми лет до пожизненного. 9 мая дисциплинарный суд при высшем административном суде республики выдал ордер на его арест.

8 мая, после специального заседания коллегии по делам спецслужб Польши, где обсуждалось дело Шмидта, Туск заявил журналистам, что Шмидт, предположительно, долгое время сотрудничал с белорусскими спецслужбами. Премьер назвал ситуацию беспрецедентной, потому что судья имел доступ к секретным документам и находился в прямом контакте с министром юстиции. Туск отметил, что поручил Семоняку вместе с другими членами коллегии проработать целесообразность возобновления деятельности комиссии по расследованию российского и белорусского влияния как можно быстрее.

9 мая во время дебатов в сейме Туск также связал необходимость перезапуска работы комиссии с деятельностью представителей PiS. Он заявил, что прежняя правящая партия только прикрывается жесткими высказываниям в адрес Москвы, а на деле «уже много лет действует под влиянием российских интересов».

«Сегодня я узнаю от руководителей спецслужб, что каждый вопрос, будь то энергетика или польская армия, безопасность, дипломатия или визовый скандал, прямо указывает на растущее влияние белорусских и российских служб в вашей системе правления. Под властью PiS службы вели себя как парализованные», — сказал премьер и предложил проверить на наличие связей с Россией в том числе Ярослава Качиньского, основателя и председателя PiS, который в 2020–2023 годах занимал созданную специально для него должность вице-премьера, курирующего блок силовых министерств.

Чем новая комиссия будет отличаться от прежней

Правительство Туска делает акцент на том, что в новом законе о комиссии будут устранены все конституционные нарушения, которые обнаружились в законе 2023 года.

«У нас есть несколько вариантов, и мы, конечно, хотим исключить все антиконституционные элементы из законопроекта, который был прежде. Он является базой в том смысле, что суть одинакова: мы хотим расследовать российское влияние, — но она [комиссия] не может быть прокуратурой, судом и экспертной комиссией одновременно», — пояснил Семоняк в эфире Polskie Radio.

Как отмечало издание Polityka, согласно закону 2023 года комиссия была полномочна выносить решения о «мерах по исправлению ситуации» — лишать попавших под подозрение права на ношение оружия и доступа к секретной информации, а также запрещать занимать государственные должности сроком на десять лет. Назначенные в комиссию эксперты, ответственные за вынесение решений, утверждались непосредственно представителями правящей PiS. Таким образом, комиссия фактически получала полномочия исполнительной и судебной ветвей власти, которые в Основном законе Польши разделены.

Председатель постоянной комиссии Совета министров Мацей Берек, который также отвечает за разработку нового закона, сказал Business Insider Poland, что задачами комиссии будут изучение фактов и составление отчетов о российском и белорусском влиянии на страну. Польские власти хотят понять масштабы влияния и узнать используемые для него инструменты, чтобы иметь возможность защититься и минимизировать риски. Как отметил Берек, целью комиссии не будет осуждение или наказание отдельных лиц: если комиссия обнаружит нарушение закона, она уведомит об этом прокуратуру.

Как ожидается, комиссия будет действовать при Минюсте и состоять из беспартийных экспертов. Им предстоит проанализировать период с 2007 по 2024 год на основе документов, в основном засекреченных. У сотрудников комиссии, допустил Берек, будет право вызывать подозреваемых в связях с Россией или Белоруссией для дачи устных показаний.

Насколько польское общество поддерживает идею расследовать российское влияние

Поляки разошлись во мнениях относительно необходимости комиссии, свидетельствуют данные опроса социологического центра IBRiS, который 14 мая опубликовала газета Rzeczpospolita. 46,6% опрошенных положительно оценивают идею создать этот орган, 41% — отрицательно, 12,2% не определились. В основном «за» выступают сторонники правящей «Гражданской коалиции» (89%), а сторонники PiS — «против» (78%).

Как отмечает Wiadomosci, партнеры Туска по правящей коалиции тоже выступают против воссоздания комиссии. «С нами об этом никто не говорил. Мы не знаем суть проекта», — признался заместитель министра обороны Павел Залевский, представляющей партию «Польша 2050» (коалиция «Третий путь»). Чиновник отметил, что ему трудно представить смысл работы такой комиссии, ведь в стране и так есть профильные службы и прокуратура.

Лидер «Польши 2050», спикер сейма Шимон Холовня также выступил с критикой идеи правительства. «Еще одна антироссийская комиссия — плохая идея. За преследование шпионов отвечают спецслужбы, а не парламентские комитеты. Дело Шмидта — это работа для контрразведки. Полякам не нужен еще один скандальный политический театр: им нужны эффективные службы и депутаты, которые будут сосредоточены на создании достойных законов», — пояснил политик в соцсети X.

Заместитель председателя мазовецкого отделения партии «Новые левые» (коалиция «Левые») Анна-Мария Жуковская в интервью Wirtualna Polska сказала, что влияние России в Польше должны расследовать соответствующие службы, а не пересозданные институты с неясными или недостаточными полномочиями. Wiadomosci отмечают, что в этой ситуации судьбу комиссии пока предсказать сложно: вполне вероятно, что против нового закона кроме PiS проголосуют и союзники Туска.

Неожиданным союзником премьера может выступить президент страны Анджей Дуда, который состоит в PiS. Хотя в основном он расходится во мнениях с Туском, не исключено, что идея воссоздать комиссию получит его одобрение, отмечают польские СМИ.