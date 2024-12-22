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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Польши объяснил, почему не сбивали российские дроны

Сюжет
Военная операция на Украине
Владислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters)

Польша до сих пор ни разу не сбила российские ракеты или дроны над своей территорией, потому что они не представляли угрозу стране и другим членам НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, пишет украинское издание «Страна».

Он отметил, что «не было такого случая, когда ракета была нацелена на цель на польской территории».

По его словам, НАТО также не принимало никаких решений относительно того, чтобы Польша могла сбивать ракеты над воздушным пространством Украины.

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Фото:Artur Widak / ZUMA / Global Look Press

Польша неоднократно поднимала в воздух самолеты из-за взрывов на западе Украины на фоне воздушной тревоги — в последний раз это произошло 13 декабря. В конце августа, когда Минобороны России отчиталось о массированном ударе по украинским энергообъектам, польские военные заявили, что на территорию Польши со стороны Украины залетел «воздушный объект», в военном командовании предположили, что это был дрон.

В сентябре в польском МИДе заявляли, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. Глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что сбивать летящие в сторону Польши снаряды — это «законная самооборона». «Если они вторгнутся в наше воздушное пространство, появится значительный риск, что обломки могут кого-то ранить», — сказал он.

Однако в НАТО заявили, что страны альянса вправе сбивать воздушные цели над своей территорией, но превентивный перехват каким-либо государством российских ракет над Украиной может втянуть в конфликт весь военный блок.

Российский МИД называл «авантюрным порывом» идею польских чиновников перехватывать ракеты над Украиной и пообещал, что реакция Москвы будет «адекватной и вполне конкретной».

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Польша Минобороны Польши Военная операция на Украине
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