Почему по всей Европе продолжают протестовать фермеры

Фермеры ЕС планируют новые акции и блокаду дорог из-за недовольства политикой объединения. Брюссель пытается предложить новые меры поддержки, однако пока этого недостаточно для нормализации обстановки. Подробнее — в материале РБК

Франция (Фото: Yves Herman / Reuters) Бельгия (Фото: Yves Herman / Reuters) Греция (Фото: Giorgos Moutafis / Reuters) Нидерланды (Фото: Rob Engelaar / EPA / ТАСС) Германия (Фото: Michael Weber Imagepower / imago-images.de / Global Look Press) Португалия (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Чем недовольны европейские фермеры

Фермеры стран ЕС продолжают анонсировать новые протесты. Испанские ассоциации аграриев обещают выехать на дороги на тракторах 6 февраля, а 21 февраля устроить акцию в Мадриде. Польские фермеры планируют возобновить блокаду на границе с Украиной 9 февраля.

Протесты охватили Германию, Францию, Португалию, Нидерланды, Грецию и Бельгию. Частично недовольство европейских аграриев связано с отдельными решениями национальных правительств — так, Берлин сокращает налоговые субсидии для фермеров, Амстердам требует сократить выбросы углеводородов путем сокращения поголовья скота, однако в целом все сводится к тому, что у фермеров в странах ЕС падают прибыли, растут затраты на электроэнергию и удобрения и одновременно недовольство жестким регулированием со стороны ЕС, ситуацию осложняет дешевый импорт из третьих стран.

Аграрии Испании, Португалии и Франции обеспокоены последствиями готовящегося соглашения ЕС о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай). Европейские фермеры считают, что оно чревато новыми проблемами для европейского сельхозсектора, поскольку Брюссель не выдвигает такие же, как на внутреннем рынке, стандарты относительно продукции латиноамериканских поставщиков.

В свою очередь, фермеры стран Центральной и Восточной Европы недовольны привилегированным положением украинских аграриев на европейском рынке. После начала российской военной операции ЕС отменил квоты и пошлины на ввоз украинской продукции. Также вступило в силу соглашение об упрощении грузовых перевозок между ЕС и Украиной.

В мае 2023 года ЕС ввел запрет на свободные поставки украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Однако 15 сентября Еврокомиссия (ЕК) отменила его. В ответ Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили запрет на импорт украинского зерна. Киев пообещал направить жалобу во Всемирную торговую организацию. С тех пор протесты европейских фермеров и водителей периодически возобновляются.

Согласно бюджету ЕС на период до 2027 года, предусмотрено выделение €386,6 млрд для поддержки фермеров в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС (CAP). Однако аграрии отмечают, что размер субсидий зависит от количества гектаров, которые они обрабатывают. В результате около 80% сельскохозяйственного бюджета ЕС достается самым крупным представителям отрасли, которые составляют примерно 20% от всех участников рынка. Фермеры отмечают, что размер компенсационных выплат по CAP упал почти на 40% за 20 лет. В то же время индекс цен на сельскохозяйственную продукцию, по данным Eurostat, в среднем снизился почти на 9% за период с третьего квартала 2022 года по тот же период 2023 года. Основные потери несут производители зерновых и молочной продукции.

Единая сельскохозяйственная политика ЕС (CAP) — это система предоставления субсидий представителям отрасли (в среднем из бюджета ЕС на это выделяется около €55 млрд в год). Этот подход был согласован странами объединения еще в 1957 году с целью поддержки как производителей, так и потребителей сельхозпродукции. Он основывался на принципе экономии за счет масштаба. В результате мелкие аграрии стали неконкурентоспособны, а крупные фермы остались с высоким уровнем долга. В 2020 году Брюссель зафиксировал, что по сравнению с 2005 годом количество ферм в объединении снизилось на 37%. Весной 2022 года Европарламенту представили исследование, согласно которому к 2040 году ЕС может потерять еще 6,4 млн ферм, в результате чего их в объединении останется около 3,9 млн (это на 62% меньше по сравнению с показателями 2016 года).

Серьезным бременем для фермеров ЕС стала и зеленая политика объединения. Особенно сельскохозяйственный сектор беспокоят меры в рамках стратегии «От фермы до вилки» (англ. «The Farm to Fork»). Она позиционируется европейскими властями как способ создать экологичную здоровую продовольственную систему в ЕС. Параллельно Брюссель надеется благодаря предусмотренным в ней мерам достичь климатической нейтральности к 2050 году. Эта стратегия среди прочего включает в себя следующие требования для фермеров:

сокращение использования пестицидов на 50% к 2030 году, а удобрений — на 20%;

освобождение земель для несельскохозяйственного использования (например, путем высадки деревьев);

перевод 25% всех сельскохозяйственных угодий ЕС под выращивание органической продукции.

Протестующие аграрии не считают реалистичными поставленные ЕС цели, отмечая нежизнеспособность зеленой политики объединения, которая, по их мнению, ведет лишь к разрушению отрасли.

Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Как ЕС пытается урегулировать конфликт с фермерами

Лидеры ЕС, которым пришлось проводить саммит 1 февраля под звуки тракторов и уклоняясь от летящих в них яиц, пытаются найти компромисс с фермерами.

После заседания глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с представителями фермерских лоббистских организаций, а также с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. «Мы прислушиваемся к европейским фермерам… Мы решаем краткосрочные проблемы», — написала фон дер Ляйен в соцсети X во время встречи.

На пресс-конференции после саммита она отметила, что ЕК будет работать над предложением сократить административное бремя для фермеров до следующей встречи профильных министров ЕС.

«Не только в Нидерландах, но и повсюду в Европе фермеры сталкиваются с большим давлением», — сказал Рютте. «Мы должны работать вместе, чтобы достичь экологических целей и бороться с изменением климата, а также поддерживать сильный сельскохозяйственный сектор, который производит продукты питания для всех нас», — добавил премьер.

Профсоюз европейских фермеров и работников сельхозкооперативов Copa-Cogeca, в свою очередь, заявил перед встречей, что ЕС должен выработать конкретные и прагматичные предложения, «далекие от идеологии», которую ЕС разрабатывал в последние годы.

На данный момент Евросоюз предпринял уже несколько попыток снизить недовольство фермеров. 31 января Еврокомиссия предложила продлить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной до 2025 года, но с ограничениями на несколько категорий продукции. Речь идет о яйцах, мясе птицы и сахаре. Механизм «аварийного тормоза», как предлагается, будет применен в случае превышения средних показателей по данным продуктам по состоянию на 2022–2023 годы.

ЕК пообещала также освободить фермеров на год от некоторых зеленых обязательств, несоблюдение которых препятствовало бы получению субсидий в рамках COP. Речь идет об обязательстве выделять 4% пахотных земель под агроэкологическую инфраструктуру (живые изгороди, канавы, пруды). Профильные министры в ближайшие дни должны будут проголосовать за отмену этой меры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявили, что торговая сделка между ЕС и МЕРКОСУР не может быть подписана в ее нынешнем виде. Во французском правительстве позже пояснили, что Париж попросил ЕК не заключать соглашение, если фермеры южноамериканских стран не будут подчиняться тем же экологическим правилам, что и европейские.

Кроме того, все еще не определена судьба законопроекта по сокращению использования пестицидов на 50% до 2030 года. В ноябре прошлого года Европарламент отклонил его. Негативная реакция исходила не только от фермеров, но и от правых политиков, которые посчитали, что эта мера может привести к негативному воздействию на урожайность и тем самым подорвать производство продуктов питания.

Guardian отмечает, что ЕС придется делать дальнейшие уступки как раз из-за правых партий, которые выставляют фермерские протесты как квинтэссенцию недовольства избирателей политикой правящих сил. Исследования показывают: у евроскептиков и правых есть шанс заполучить больше мест в Европарламенте после выборов летом 2024 года.

Пока компромисс с фермерами удается найти только Франции. После угроз фермеров заблокировать Париж премьер-министр страны Габриэль Атталь анонсировал законопроект, направленный на поддержку отрасли. Глава правительства пообещал защитить фермеров от исков на шумы и запахи от их работ, а также выделить им порядка €150 млн. Однако этот вариант не устроил аграриев.

1 февраля Атталь предложил новую сделку. Речь идет уже о более чем €400 млн на поддержку отрасли, налоговых льготах и снятии запрета на пестициды, которые разрешены в других странах Европы, что, по словам французских фермеров, приводит к недобросовестной конкуренции. Премьер также сказал, что Франция немедленно запретит импорт сельхозпродукции из третьих стран, которые используют запрещенные в ЕС пестициды. Макрон и вовсе пообещал, что Евросоюз вернет таможенные пошлины для Украины, если ее импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию.

В результате 2 февраля французские фермеры начали освобождать заблокированные трассы на подступах к Парижу. А на пограничных пунктах между Бельгией и Нидерландами в этот день вновь началась блокада.

Недостаточными меры поддержки кажутся и польским фермерам. «Наше терпение закончилось. Позиция Брюсселя на последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества», — говорится в заявлении организаторов блокады, назначенной на 9 февраля.

Берлин тоже рискует снова увидеть парад сельскохозяйственной техники. Несмотря на масштабные протесты фермеров, 2 февраля бундестаг утвердил отмену субсидий на дизельное топливо в рамках бюджета на 2024 год.