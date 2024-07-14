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МИД Польши анонсировал рост военных расходов

МИД Польши анонсировал рост военных расходов до 5% ВВП в 2025 году
В 2024 году Варшава планирует потратить около 4% ВВП на оборону. Глава МИД Польши заявил, что «мы больше не живем в условиях вечного мира после окончания холодной войны»
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша планирует увеличить свои расходы на оборону до 5% от ВВП в 2025 году, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Bloomberg TV. По его словам, экс-президент США Дональд Трамп был «прав, настаивая на том, что союзники должны тратить больше».

Сикорский предположил, что давление, которое оказывал Трамп на посту американского президента, наряду с конфликтом, начавшимся в 2022 году, и действиями нынешней администрации президента США привели к тому, что сейчас 23 из 32 членов НАТО тратят не менее 2% своего ВВП на оборону.

В 2024 году Польша планирует потратить около 4% ВВП на военные нужды. При этом расходы не должны быть «единственным критерием», добавил Сикорский.

К примеру, Исландия, член НАТО, имеет небольшой оборонный бюджет, но играет важную роль, позволяя союзникам по блоку заправлять в стране самолеты. Польша, в свою очередь, направляла войска в Афганистан, чтобы помочь США, когда это было необходимо, даже когда она все еще тратила менее 2% ВВП на оборону, сказал Сикорский.

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«Мы больше не живем в условиях вечного мира после окончания холодной войны», — сказал глава польского МИДа.

Трамп неоднократно критиковал союзников за недостаточные расходы на оборону.

«Я общаюсь с людьми президента Трампа, и кое-что из того, что они рассказывают мне о своих планах, — интересно», — сказал Сикорский. По его словам, «некоторые из этих вещей противоречивы», но министр не стал вдаваться в подробности.

Страны НАТО договорились нарастить расходы на оборону до отметки 2% от ВВП в 2014 году. Вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что страны блока начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге, который пройдет 24–26 июня 2025 года. По ее словам, «все больше министров обороны говорят, что 2% ВВП недостаточно». На полях саммита НАТО в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер призвал «пойти дальше», также предложив повысить минимальный уровень военных расходов до 2,5% от ВВП.

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Георгий Смирнов
Польша военные расходы ВВП Радослав Сикорский
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