Украина зависит от военной поддержки иностранных государств, поскольку российские силы лишили Киев возможности производить вооружение внутри страны, заявил представитель ВСУ Independent. Москва осуждает военную помощь Киеву

Фото: Александр Река / ТАСС

Из-за сокращения военной помощи иностранных государств в украинкой армии растет тревожность, нехватка боеприпасов стала основной проблемой ВСУ, сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Так, глава военной администрации Авдеевки, где в последнее время обострились бои, Виталий Барабаш заявил, что если военная поддержка США прекратится это приведет к изменению линии соприкосновения и «безумным потерям». «Самое важное, что нам нужно — не только на нашем направлении (Авдеевка), но и в целом вдоль всей линии обороны <...> — это как можно больше боеприпасов. Боеприпасы калибра 155 мм, требуется больше [реактивных систем залпового огня] HIMARS», — сказал он.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км от Донецка. ДНР вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года, Авдеевка остается под контролем Киева. Российские власти не раз говорили о шагах для занятия города.

Представитель одного из подразделений, участвующих в боях в Авдеевке, отметил, что помощь западных стран имеет «огромное значение», добавив, что его группа в основном использует западную технику. Другой высокопоставленный украинский командир рассказал, что у ВСУ в Авдеевке достаточно вооружения, чтобы удержать свои нынешние позиции, но его не хватит при обострении ситуации.

По его словам, российским силам удалось нанести ущерб промышленности Украины, лишив ее возможности производить необходимые ей товары внутри страны: «Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи». Как подчеркнул собеседник газеты, это не значит, что украинские силы без зарубежной помощи прекратят участие в боях. «Речь идет просто о количестве потерь, которые мы понесем», — уточнил он.

Еще в конце марта прошлого года на тот момент советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (ушел в отставку в январе) заявлял, что в ходе российской военной операции на Украине уничтожена практически вся оборонная промышленность. Минобороны России не раз отчитывалось об ударах по оборонным предприятиям на Украине.

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Конгресс США с конца сентября не может согласовать пакет дополнительного финансирования объемом $106 млрд, из которых $61 млрд предназначается на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Республиканцы блокировали выделение этих средств, призывая уделить большее внимание защите собственных границ США. Сенаторы решили вернуться к обсуждению законопроекта после завершения каникул 8 января.

В Белом доме и Пентагоне неоднократно заявляли, что средства на поддержку Украины почти исчерпаны. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 18 декабря сообщил, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за отсутствия ресурсов.

Кроме того, Евросоюз в середине декабря не смог согласовать выделение Украине четырехлетнего пакета помощи в размере €50 млрд из-за позиции Венгрии. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что у ЕК есть «план Б» на этот случай, не уточняя деталей. Financial Times писала, что для финансирования Киева могут привлечь внебюджетные источники. Экстренный саммит по этому вопросу ожидается в конце января или начале февраля.

Москва осуждает военную помощь Киеву. В Кремле заявляли, что лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.