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Военная операция на Украине ,  
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Британия заявила о намерении продолжить помогать Украине в 2024 году

Кэмерон: Лондон продолжит оказывать Киеву военную помощь в 2024 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Великобритания планирует в 2024 году продолжить оказывать Украину военную поддержку и изучает, какие элементы расходов могли бы быть переведены на многолетнюю основу, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон в интервью The Telegraph.

На вопрос, ожидать ли Киеву от Лондона повторения такого же уровня поддержки, какой был в 2022-м и 2023-м, в следующем году, Кэмерон ответил: «Да, и я думаю, что потенциально мы могли бы добиться большего. Мы рассматриваем, какие элементы расходов мы могли бы также распределить на многолетнюю основу».

Глава британского МИДа добавил, что необходимо значительно увеличить количество вооружения и техники, производимых британскими оборонными фирмами, для пополнения запасов Великобритании, истощенных в ходе конфликта на Украине.

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Премьер-министр страны Риши Сунак ранее говорил, что в 2022 году Британия выделила на помощь Украине £2,3 млрд. По подсчетам Bloomberg, с января по июль 2023 года Лондон выделил Киеву €6,6 млрд на военные нужды.

Однако, как подсчитали ученые Кильского института, которые занимаются отслеживанием поставок вооружений и выделяемых средств, с августа по октябрь текущего года объем военной помощи Украине со стороны западных стран сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. В начале декабря США заявили, что готовят последний пакет помощи Киеву, если конгресс не придет к соглашению по выделению дополнительных денег.

В Киеве предупреждали о риске поражения, если новая военная помощь так и не поступит. Российские власти осуждают военную помощь Украине со стороны западных стран и считают, что такие действия лишь затягивают конфликт, но не способны поменять его исход.

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Теги
Великобритания Украина военная помощь Дэвид Кэмерон
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