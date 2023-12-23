Российские силы перехватили инициативу на большей части поля боя в критический момент для Киева, пишет газета

Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление ее сил под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.

Успехи российских войск в этом районе побудили Киев рассмотреть возможность мобилизации до 500 тыс. солдат в следующем году. Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил на этой неделе, что он не видит альтернативы масштабной мобилизации для восполнения потерь армии. Президент Владимир Зеленский сообщил, что командование попросило его призвать от 450 тыс. до 500 тыс. человек. Он уточнил, что решение еще не принято.

Издание указывает, что Россия добивается прогресса на поле боя в критический момент для Киева, когда он испытывает трудности с военной помощью со стороны США и ЕС.

«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом», — сказал в интервью газете заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев (фракция «Слуга народа»).

Издание The Economist в октябре писало, что российские войска с начала месяца предпринимают «непрерывные атаки» на авдеевском направлении.

Глава ДНР Денис Пушилин тогда же сообщил, что российские военные «предпринимают ряд шагов», чтобы занять Авдеевку, а Минобороны говорило об улучшении положения войск близ города. Глава ДНР уточнил, что продвижение российских войск в Авдеевке идет с двух сторон — с северного и южного направлений, а также на отвоеванных позициях.