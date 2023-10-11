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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин заявил о назревшей необходимости взять под контроль Авдеевку

Пушилин: российская армия предпринимает шаги для контроля над Авдеевкой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы России «предпринимают ряд шагов», чтобы занять город Авдеевку, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Необходимость назревала давно, и сейчас предпринимается ряд шагов, действий со стороны Вооруженных сил Российской Федерации к этому», — сказал он.

Из города и его окрестностей обстреливают Донецк, в частности Куйбышевский и Кировский районы, подчеркнул Пушилин.

По словам главы ДНР, продвижение российских военных в Авдеевке идет «с двух сторон» — с северного и южного направлений, а также на отвоеванных позициях. «По сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка», — добавил он.

Кроме того, Пушилин заявил об уничтожении «большого количества» опорных пунктов и складов ВСУ, которые находятся как в самой Авдеевке, так и на городском коксохимическом заводе.

Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка.

Глава региона отметил, что говорить о полном выходе ВСУ из населенного пункта еще рано, так как действия Киева «трудно прогнозировать». При этом Пушилин напомнил об Артемовске, где, по его словам, «внутри самого города было уничтожено огромное количество членов вооруженных формирований Украины» из-за «бездумных» команд руководства.

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Ранее, 11 октября, Минобороны сообщило об улучшении положения российских Вооруженных сил в районе Авдеевки, в частности подразделения группировки войск «Юг».

Об улучшении позиций ВС России на авдеевском направлении Денис Пушилин сообщал еще в июне и августе. Тогда глава ДНР говорил о том, что взятие города под контроль позволит снизить интенсивность обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки.

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Денис Пушилин Авдеевка ДНР
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