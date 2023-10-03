Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Харькове
Российские военные нанесли удар по цехам бронетанкового завода в Харькове, где ремонтировали технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.
«В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе города Павлоград (Днепропетровская область Украины) военные уничтожили цеха предприятия, производящего твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества.
Близ Купянска Харьковской области был уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады украинских войск, отметили в Минобороны.
В Харькове находится Машиностроительный завод имени А.В. Малышева, где производят двигатели, тепловозы и танки. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по цехам сборки бронетанковой техники украинской армии на его территории. Предприятие расположено в Холодногорском районе Харькова.
Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре, а также по технике и позициям ВСУ. 1 октября ведомство сообщило об ударе по ракетному складу близ города Снегиревка в Николаевской области.