Минобороны сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Харькове

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по цехам бронетанкового завода в Харькове, где ремонтировали технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило российское Минобороны в ежедневной сводке.

«В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе города Павлоград (Днепропетровская область Украины) военные уничтожили цеха предприятия, производящего твердое ракетное топливо и взрывчатые вещества.

Близ Купянска Харьковской области был уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады украинских войск, отметили в Минобороны.

В Харькове находится Машиностроительный завод имени А.В. Малышева, где производят двигатели, тепловозы и танки. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по цехам сборки бронетанковой техники украинской армии на его территории. Предприятие расположено в Холодногорском районе Харькова.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре, а также по технике и позициям ВСУ. 1 октября ведомство сообщило об ударе по ракетному складу близ города Снегиревка в Николаевской области.