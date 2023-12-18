Белый дом анонсировал последний пакет помощи Украине

После этого средства закончатся, если конгресс не придет к соглашению по выделению дополнительных денег. Он не может это сделать с сентября. Россия осуждает военную помощь Украине

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Соединенные Штаты объявят в конце декабря о новом пакете помощи для Украины, он станет последним из-за исчерпания ресурсов, сообщил во время брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

«Мы по-прежнему планируем передать Украине дополнительный пакет помощи позже в этом месяце», — сказал он, добавив, что после США исчерпают средства для помощи Киеву. «Нам нужно, чтобы конгресс действовал без промедления», — подчеркнул Кирби.

Конгресс США с конца сентября не может согласовать выделение средств для помощи Украине и другим зарубежным союзникам Вашингтона. Байден и демократы настаивают на необходимости выделить $106 млрд нескольким странам, включая Украину и Израиль, республиканцы требуют раздельного предоставления поддержки.

В Белом доме неоднократно предупреждали, что деньги для Украины закончатся до конца 2023 года без выделения дополнительных средств.

В начале декабря в сенате США прошло голосование по законопроекту о многомиллиардной помощи Украине и Израилю, однако инициатива провалилась. Для одобрения документа требовались голоса 60 сенаторов, но поддержали его 49 человек, а 51 отдал голос «против».

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.