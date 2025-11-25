 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом

Ермак: Зеленский хочет встретиться с Трампом на День благодарения
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирной сделкой, сообщил изданию Axios глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Это может случиться на День благодарения, 27 ноября, добавил он.

«Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что... это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению этой войны», — сказал Ермак.

По его словам, американские и украинские официальные лица согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США из 28 пунктов. По вопросу территориальных уступок Зеленский хочет вести переговоры лично с Трампом, подчеркнул он.

FT узнала, что Зеленского отговаривали от встречи с Трампом в США
Политика
Владимир Зеленский

По данным издания, Трамп покинет Вашингтон во вторник, 25 ноября, вечером и проведет День благодарения в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго. Ермак отметил, что проведение встречи между президентами Украины и США в праздничные дни может иметь символическое значение.

Материал дополняется

Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
