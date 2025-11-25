Ермак: Зеленский хочет встретиться с Трампом на День благодарения

Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирной сделкой, сообщил изданию Axios глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Это может случиться на День благодарения, 27 ноября, добавил он.

«Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что... это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению этой войны», — сказал Ермак.

По его словам, американские и украинские официальные лица согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США из 28 пунктов. По вопросу территориальных уступок Зеленский хочет вести переговоры лично с Трампом, подчеркнул он.

По данным издания, Трамп покинет Вашингтон во вторник, 25 ноября, вечером и проведет День благодарения в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго. Ермак отметил, что проведение встречи между президентами Украины и США в праздничные дни может иметь символическое значение.

Материал дополняется