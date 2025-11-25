Киев объявил, когда Зеленский будет готов к встрече с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом «как можно скорее», чтобы завершить работу над мирной сделкой, сообщил изданию Axios глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Это может случиться на День благодарения, 27 ноября, добавил он.
«Я надеюсь, что визит президента Зеленского состоится как можно скорее, потому что... это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению этой войны», — сказал Ермак.
По его словам, американские и украинские официальные лица согласовали большинство аспектов мирного плана, который значительно отличается от первоначального предложения США из 28 пунктов. По вопросу территориальных уступок Зеленский хочет вести переговоры лично с Трампом, подчеркнул он.
По данным издания, Трамп покинет Вашингтон во вторник, 25 ноября, вечером и проведет День благодарения в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго. Ермак отметил, что проведение встречи между президентами Украины и США в праздничные дни может иметь символическое значение.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили