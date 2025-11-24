 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио заявил о желании США согласовать мирный план «как можно скорее»

Сюжет
Военная операция на Украине

США планируют согласовать план по мирному урегулированию на Украине «как можно скорее», заявил на пресс-конференции в Женеве госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы хотим согласовать это как можно скорее. Конечно, мы хотели бы, чтобы это было в четверг (27 ноября. - РБК) <...> Мы действительно продвинулись вперед, поэтому я настроен оптимистично и думаю, что мы добьемся этого в разумные сроки, очень скоро», — сказал Рубио журналистам (цитата по CNN).

Он также отметил, что США признают потребность Украины в гарантиях безопасности как части мирного предложения, но не стал вдаваться в подробности обсуждавшихся вопросов.

Рубио поделился деталями плана США по мирному урегулированию на Украине
Политика

По словам Рубио, в зависимости от версии мирного соглашения по Украине, он включает в себя 26 или 28 пунктов.

США и Украина сообщили о заметном продвижении в согласовании американского мирного плана, пишет Axios со ссылкой на представителей обеих стран.

После продолжительных консультаций в Женеве Рубио и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак отметили, что обсуждение прошло результативно. Ермак охарактеризовал встречу как «очень продуктивную», а Рубио заявил, что это была «самая продуктивная и содержательная» дискуссия на текущем этапе. Он добавил, что подробности будут представлены позднее.

Переговоры проходили с участием министра армии Дэниела Дрисколла, Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа. Стороны обсуждали проект урегулирования конфликта на Украине, подлинность которого подтверждена Белым домом.

Окончательный вариант плана должен быть согласован Вашингтоном, Киевом и Москвой.

Позже стало известно, что Евросоюз подготовил свой проект мирного соглашения из 24 пунктов, предполагающий обсуждение статуса территорий по линии соприкосновения и возможные гарантии безопасности Украине по аналогии со ст. 5 Устава НАТО.

Плугина Ирина
Марко Рубио США Украина мирный план
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
