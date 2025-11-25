 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров заявил, что Россия ждет от США промежуточную версию мирного плана

Лавров: Россия ждет от США промежуточную версию мирного плана по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Россия ожидает от США предоставления той версии плана по урегулированию украинского конфликта, которую американская сторона рассматривает в качестве промежуточного варианта в процессе его согласования с европейскими партнерами и Украиной. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с МИД Белоруссии, видео опубликовано на официальном сайте дипведомства.

«У нас есть каналы общения с американскими коллегами, они задействуются. Мы от них [США] ожидаем той версии, которую они сочтут как промежуточную с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами и украинцами», — сказал он.

Россия долго ждала инициативы со стороны США после Анкориджа, напоминая, что она привержена тем пониманиям, которые удалось достичь на совместном саммите в середине августа, отметил дипломат. США, по словам Лаврова, подтвердили свою приверженность договоренностям на Аляске, выдвинув мирный план.

Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным
Политика
Фото:Анатолий Степанов / Reuters

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия получила черновой вариант мирного плана президента США Дональда Трампа. «Собственно, во многом он действительно соответствует духу Анкориджа», — добавил он. Россия и США будут вести работу по мирному плану, когда «настанет время», подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 24 ноября, российская делегация встретилась с министром армии США Дэном Дрисколлом, 25 ноября проходит следующий раунд переговоров. Politico сообщило, что США представят России 25 ноября сокращенный план из 19 пунктов вместо первоначальных 28.

Мирный план США решили сократить по итогам переговоров с Украиной и представителями стран ЕС в Женеве 23 ноября. Согласно данным Politico, из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Эти темы предлагается обсудить на отдельных переговорах с участием президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.

