FT узнала, что Зеленского отговаривали от встречи с Трампом в США

Владимир Зеленский (Фото: Andreas Stroh / Imago / Global Look Press)

Окружение президента Украины Владимира Зеленского посоветовало ему отказаться от визита в Вашингтон, опасаясь риска очередного обострения отношений с американским президентом Дональдом Трампом, которое может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану, сообщает Financial Times.

О том, что главы государств могут встретиться на этой неделе, чтобы обсудить детали мирного плана, писали The Guardian и CBS. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Зеленский отправится в США на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом «наиболее чувствительные аспекты плана».

Как отмечает Financial Times, остается неясным, захочет ли Трамп, чтобы Зеленский одобрил документ своей подписью. Но следом за другими СМИ издание подтверждает: «На этой неделе обсуждался вопрос, сможет ли Трамп принять Зеленского в Вашингтоне для закрепления соглашения». Издание «Суспiльне» со ссылкой на источники в Белом доме сегодня сообщило, что на этой неделе встреча глав государств не запланирована.

Одна из прошлых встреч Зеленского и Трампа в присутствии журналистов окончилась публичной словесной перепалкой и привела к охлаждению отношений между Украиной и США. Тогда вице-президент США Джей Ди Вэнс, который также присутствовал на встрече, раскритиковал украинские власти, в том числе из-за закона о мобилизации. В ответ Зеленский указал, что «во время войны у всех есть проблемы», и хотя Штаты «сейчас этого не чувствуют, но почувствуют в будущем». «Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить проблему. Не говорите нам, что мы будем чувствовать <...> Потому что вы не в том положении, чтобы диктовать это. Запомните это. Вы не в том положении, чтобы диктовать, что мы будем чувствовать», — ответил Трамп. После перепалки журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что Трамп потребовал от делегации Зеленского покинуть Белый дом.

Первоначально американская сторона разработала мирный план из 28 пунктов. Однако по итогам переговоров в Женеве делегаций Украины и США был подготовлен «обновленный и доработанный» рамочный документ. Белый дом уточнил, что новая версия включает «усиленные гарантии безопасности» и отражает национальные интересы Украины. Однако ни одна из сторон не опубликовала обновленную версию мирного соглашения.

Советник главы офиса украинского президента Александр Бевз заявил, что часть пунктов была изъята, часть — изменена. По словам замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, новый мирный договор состоит из 19 пунктов. В разговоре с Financial Times он уточнил, что наиболее «политически чувствительные моменты» оставили на усмотрение президентов Украины и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров в Женеве, заявил, что «мы не видели никакого плана», а в текст, с которым ранее ознакомилась российская сторона, «были внесены какие-то корректировки». Помощник президента Юрий Ушаков при этом отмечал, что условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского.