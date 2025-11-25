 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Axios узнал о планах Трампа поговорить с Мадуро на фоне обострения

Трамп решил поговорить с Мадуро, однако дата разговора еще не назначена, пишет Axios. Reuters и Fox News сообщали, что США могут скоро начать военные операции в Венесуэле. Мадуро призывал Трампа не начинать боевые действия
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп заявил своим советникам, что планирует поговорить с венесуэльским президентом Николасом Мадуро, сообщили Axios представители администрации США.

По их словам, такое решение может быть признаком того, что ракетные удары США или военные действия на суше не являются неизбежными. «На данный момент никто не планирует входить и стрелять в него (Мадуро. — РБК) или похищать его. Я бы не сказал «никогда», но в данный момент это не входит в планы, — сказал один чиновник, знакомый с ходом обсуждения. — Тем временем мы собираемся взрывать суда, перевозящие наркотики. Мы собираемся остановить торговлю наркотиками».

Речь идет об операции против наркокартелей «Южное копье», объявленной Пентагоном 14 ноября. США наносили удары по судам, связанным с контрабандой наркотиков, вблизи побережья Венесуэлы с начала осени. 24 ноября вступило в силу решение о признании иностранной террористической организацией венесуэльского наркокартеля «Лос Солес», главой которого в Вашингтоне называли Мадуро. Bloomberg писал, что такой шаг расширяет юридические основания для «более агрессивных действий». Власти Венесуэлы в ответ на признание «Лос Солес» террористической организацией заявили, что такой организации не существует, а США с помощью «фальсификации» пытаются оправдать «незаконное вмешательство».

Президент США ранее допускал, что поговорит с венесуэльским лидером. Собеседники Axios подчеркнули, что пока дата разговора Трампа с Мадуро не назначена, он находится «в стадии планирования». 23 ноября Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что США готовы начать новый этап операций против Венесуэлы в ближайшие дни. Fox News 24 ноября сообщал, что «тайные операции» Вашингтона могут скоро начаться. На этом фоне США выпустили предупреждение о рисках полетов в районе Венесуэлы, ряд авиакомпаний отложили рейсы в этой зоне.

США предупредили о рисках полетов в районе Венесуэлы на фоне эскалации
Политика

Источник Axios подтвердил, что США проводят тайные операции в Венесуэле, подчеркнув, что они направлены на борьбу с наркотрафиком, а не на убийство Мадуро. Однако, «если Мадуро уйдет, мы не пророним ни слезинки», добавил он.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны. Мадуро призывал Трампа не начинать вооруженный конфликт. При этом The Atlantic писала, что лидер Венесуэлы готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание.

По данным Politico, в Вашингтоне обсуждают возможные варианты, как следует поступить с Мадуро. Источники издания рассказали, что в их числе — отправка президента Венесуэлы и его ближайших соратников в изгнание. Среди возможных стран называются Турция, Россия, Азербайджан и Куба. Однако другие помощники Трампа предлагали арестовать Мадуро и предать его суду в США, сообщил еще один собеседник Politico.

Полина Мартынова
Дональд Трамп Николас Мадуро Венесуэла переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
