Politico: в США перебирают варианты, что делать с Мадуро после смены власти

Помощники Трампа рассматривают возможность безопасного выезда Мадуро в другую страну. Речь идет о Турции, России, Азербайджане и Кубе. Другие помощники рассматривают арест Мадуро и суд над ним в США

Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Представители администрации США обсуждают возможные варианты, куда отправить в изгнание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших соратников, сообщает Politico со ссылкой на представителей администрации.

Речь, в частности, идет о Турции, России, Азербайджане и Кубе.

По словам американского чиновника и двух других источников, знакомых с ходом обсуждений, одна из идей, которую обдумывают помощники президента Дональда Трампа, заключается в том, чтобы обеспечить Мадуро и его приближенным безопасный выезд в другую страну.

Другие помощники предлагают арестовать Мадуро и предать его суду в США, сообщил третий источник, знакомый с ходом переговоров.

Некоторые также надеются, что угрозы военных действий со стороны США в рамках борьбы с наркокартелями вызовут хаос и приведут к тому, что Мадуро потеряет власть.

Кроме этого, обсуждается возможность привлечения частных охранных фирм из третьих стран. По словам источников, фирмы послужат первоначальной защитой руководства, которое придет на смену Мадуро.

Как сообщает агентство, несколько человек обсуждают эту тему в различных ведомствах США: Госдепартаменте, Минэнерго, Минфине, Минюсте, Миниобороны, других. Некоторые обращаются к бывшим американским чиновникам и независимым аналитикам.

Еще один источник сообщил Politico, что США поддерживают связь не только с оппозицией в Венесуэле, но и с другими людьми внутри страны.

Ранее журнал The Atlantic со ссылкой на источник, ведущий переговоры с представителями Венесуэлы и США, сообщил, что Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание.

Вашингтон и оппозиция Венесуэлы не признавала и оспаривала результаты президентских выборов в 2019, на которых во второй раз победил Мадуро.

Во время первого президентсксого срока Трампа в 2020 году он объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В том же году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде за информацию, которая поможет арестовал президента. В августе 2025 года награду повысили с $15 млн до $50 млн.

После того как американский президент вернулся в Белый дом в январе 2025 года, он продолжил борьбу с наркокартелями. В августе NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. С сентября США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам.

Затем Miami Herald сообщила, что Белый дом дал согласие на нанесение ударов по военным объектам в Венесуэле. Позднее The New York Post подтвердила эту информацию со ссылкой на источник в Белом доме. «Мадуро уходит в историю, и на смену ему приходит эпоха свободной и процветающей Венесуэлы. Через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, а его действия оценит история», — заявил источник.

В начале ноября американский лидер заявил, что президентство Мадуро подходит к концу.

В начале декабря 2024 года, когда в Сирии вооруженная оппозиция активно захватывала власть, тогдашний президент Башар Асад решил оставить свой пост и покинул страну. Вскоре стало известно, что Асад вместе со своей семьей прибыл в Москву, где Россия предоставила ему убежище «из соображений гуманитарного характера».