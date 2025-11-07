 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

The Atlantic назвал условия Мадуро для добровольной отставки

The Atlantic: Мадуро готов уйти в отставку на определенных условиях
Если США предоставят Мадуро амнистию, отменят вознаграждение за его поимку и обеспечат комфортное изгнание, то перед лицом потенциального военного конфликта он будет готов уйти в отставку, утверждают собеседники The Atlantic
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Jesus Vargas / Getty Images)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, ведущий переговоры с представителями обеих стран.

«Если будет достаточно давления и если «на блюде будет достаточно сладостей» <...> в отношении Мадуро рассматриваются все возможные варианты», — сказал собеседник.

РБК направил запрос в посольство Венесуэлы в России.

О возможной отставке Мадуро The Atlantic пишет в контексте развертывания американских сил у берегов Венесуэлы. «За прошедшие недели Пентагон развернул в Карибском бассейне крупнейшее со времён Карибского кризиса 1962 года наращивание военной мощи», — отмечает издание. В 16 ударах США по предполагаемым судам венесуэльских наркоторговцев уже погибли по меньшей мере 65 человек. В то же время The Atlantic указывает на то, что попытки объяснить применение военной силы в отношении Венесуэлы наркоторговлей, несмотря на позицию Вашингтона, «крайне неубедительны». «Венесуэла не играет важной роли в производстве наркотиков, хотя и позволяет наркокартелям использовать страну в качестве транзитного пункта. Но, представив меры против Мадуро как способ борьбы с незаконным оборотом наркотиков, [госсекретарь] Рубио привлёк внимание президента», — пишет издание.

«В условиях присутствия американской армады у берегов Венесуэлы Мадуро стоит перед выбором: остаться и страдать от возможных последствий или бежать. А Соединённые Штаты столкнулись с перспективой того, что Трамп, критиковавший прошлые «вечные войны» Америки и потративший большую часть этого года на прекращение крупных иностранных конфликтов, может начать ещё одну у себя дома», — утверждает The Atlantic.

Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле
Политика
Фото:Anna Moneymaker / Getty Images

После того, как Мадуро в 2019 году во второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле, оппозиция страны оспаривала их результаты. Вашингтон также их не признал.

В 2020 году во время первого президентского срока Дональда Трампа он объявил о начале операции по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. В том же году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в $15 млн за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года награду повысили до $50 млн.

После того как американский президент вернулся в Белый дом, он продолжил борьбу с наркокартелями. В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Мадуро ввел в стране всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию. Впоследствии с сентября США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам.

Ранее Miami Herald выяснила, что Белый дом одобрил нанесение ударов по военным целям в Венесуэле. Позднее эту информацию New York Post подтвердил источник в Белом доме. «Мадуро уходит в прошлое, и наступает заря свободной и процветающей Венесуэлы. Уже через несколько дней о нем будут говорить в прошедшем времени, [а его действия] рассудит история», — сказал собеседник.

3 ноября, американский лидер заявил, что президентство Мадуро подходит к концу.

В начале декабря в Сирии во время захвата власти вооруженной оппозицией уже тогдашний глава государства Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну. После этого стало известно, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
При участии
Мария Васильева
Николас Мадуро США Венесуэла отставка условие
