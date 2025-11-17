 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон проведет переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. 

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — сказал Трамп.

Накануне пресс-служба военно-морских сил США объявила о том, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

Кроме того, США решили внести в список иностранных террористических организаций венесуэльский наркокартель «Лос Солес», который связывают с Мадуро, что расширяет юридические основания для «более агрессивных действий», пишет Bloomberg. Госдеп объявил, что решение вступит в силу 24 ноября. В сообщении ведомства говорится, что картель возглавляет Мадуро и другие высокопоставленные лица.

«Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные инструменты для защиты интересов нашей национальной безопасности и пресечения финансирования и ресурсов наркотеррористов», — сказано в публикации.

Трамп определился с планами США в отношении Венесуэлы
Политика
Дональд Трамп

В августе NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. С сентября США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В РПЦ призвали священников «не подставляться» во время проповеди Общество, 04:23
Губернатор сообщил об отражении атаки на подстанцию в Ульяновской области Политика, 04:22
В Пензенской области отменили план «Ковер» и «беспилотную опасность» Политика, 03:59
Американские военные нанесли удар по судну в Тихом океане Политика, 03:40
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России Политика, 03:37
Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения Политика, 03:11
Кудашов объявил об уходе с поста главного тренера хоккейного «Динамо» Спорт, 03:03
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах Технологии и медиа, 02:59
В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней Общество, 02:58
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу Спорт, 02:30
В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину Политика, 02:05
Орбан ответил на вопрос, является ли он «троянским конем» Путина Политика, 02:00
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России Экономика, 02:00