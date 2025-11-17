Трамп допустил переговоры с Мадуро на фоне обострения

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон проведет переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы поговорить», — сказал Трамп.

Накануне пресс-служба военно-морских сил США объявила о том, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море. На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

Кроме того, США решили внести в список иностранных террористических организаций венесуэльский наркокартель «Лос Солес», который связывают с Мадуро, что расширяет юридические основания для «более агрессивных действий», пишет Bloomberg. Госдеп объявил, что решение вступит в силу 24 ноября. В сообщении ведомства говорится, что картель возглавляет Мадуро и другие высокопоставленные лица.

«Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные инструменты для защиты интересов нашей национальной безопасности и пресечения финансирования и ресурсов наркотеррористов», — сказано в публикации.

В августе NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. С сентября США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам.

Материал дополняется.