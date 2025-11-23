Reuters узнал, когда США начнут новую фазу операций против Венесуэлы
Соединенные Штаты готовы начать новый этап операций против Венесуэлы в ближайшие дни, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Сейчас администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Каракас, Вашингтон в том числе рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
«Президент Трамп готов использовать все возможности американской власти, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», — сказал один из чиновников.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин