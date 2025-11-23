 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters узнал, когда США начнут новую фазу операций против Венесуэлы

Reuters: США начнут новую фазу операций против Венесуэлы в ближайшие дни

Соединенные Штаты готовы начать новый этап операций против Венесуэлы в ближайшие дни, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Каракас, Вашингтон в том числе рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

«Президент Трамп готов использовать все возможности американской власти, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», — сказал один из чиновников.

Материал дополняется

