Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное Копье»
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).
«Сегодня я объявляю об операции Southern Spear. Под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал он в соцсети X.
Материал дополняется
