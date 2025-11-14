Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное Копье»

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

«Сегодня я объявляю об операции Southern Spear. Под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США эта миссия будет защищать нашу родину, уберет наркотеррористов из нашего полушария и обеспечит безопасность нашей страны от наркотиков, которые убивают наш народ. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал он в соцсети X.

