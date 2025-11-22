 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США предупредили о рисках полетов в районе Венесуэлы на фоне эскалации

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило обновленное предупреждение относительно полетов в районе Венесуэлы на фоне роста напряженности между странами.

Согласно предупреждению, операторам воздушных судов «рекомендуется проявлять осторожность при полетах в районе полетной информации аэропорта Майкетия на всех высотах в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и возросшей военной активностью в Венесуэле или вокруг нее» (цитата по Daily Express).

Район полетной информации — воздушное пространство определенных размеров, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.

В уведомлении отмечается, что данные угрозы представляют потенциальную опасность для воздушных судов на всех этапах, включая пролет, прибытие и отправление, а также для аэропортов и самолетов на земле.

Согласно уведомлению FAA, авиакомпании обязаны за 72 часа информировать управление о рейсах в или из США и сообщать о любых инцидентах безопасности при полетах в воздушном пространстве Венесуэлы.

По данным Daily Express, заявление FAA было сделано в связи с сообщениями о возросших с сентября 2025 года помехах Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) в районе полетной информации Майкетия, а также с активностью, связанной с повышением боевой готовности Венесуэлы.

CNN узнал о надежде Трампа сместить Мадуро без ударов по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

Air & Space Forces Magazine со ссылкой на источник сообщил, что несколько американских бомбардировщиков B-52 вылетели 20 ноября и пролетели над Карибским бассейном — это был акт демонстрации военной силы. BBC США сообщили, что вблизи Венесуэлы пролетели дальний бомбардировщик, разведывательный самолет, истребитель и топливозаправщик.

В начале августа 2025 года Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Позже в ноябре NYT сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода на фоне угрозы боевых действий. Ранее Трамп поручил ЦРУ подготовить планы нескольких секретных операций на территории Венесуэлы

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Егор Алимов
Венесуэла США полеты конфликт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
