Путин ответил «не надо, хватит» на вопрос о новом призыве по мобилизации

Мать одного из участников военной операции выразила обеспокоенность, что когда ее младшему сыну исполнится 18 лет, то он тоже отправится в зону боевых действий. Путин на это ответил: «Не надо, не надо, хватит»

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Дополнительного призыва по частичной мобилизации в России не планируется, сказал президент Владимир Путин на встрече с матерями участников военной операции, передает «РИА Новости».

Одна из женщин поделилась с президентом опасениями, что когда ее младшему сыну исполнится 18 лет, то он, как и двое других ее сыновей, тоже «пойдет воевать». Путин на это сказал: «Не надо, не надо, хватит».

Президент также уточнил у женщины, не пора ли одному из ее сыновей вернуться в отпуск. Та в ответ заявила, что одному из них уже предлагали уйти в отпуск, но он сказал, что не может, «поскольку все ребята там, а я командир группы».

Путин подписал указ о частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала военной операции на Украине. Такое решение он назвал «адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. О завершении мобилизации министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту 28 октября.

В начале ноября Путин уточнял, что в зоне проведения военной операции на Украине находятся в общей сложности около 80 тыс. мобилизованных, примерно 50 тыс. из них — в боевых подразделениях. Всего, по словам президента, в России были мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.

Несмотря на это, россиянам продолжили приходить повестки в военкоматы. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснял это необходимостью уточнения учетных данных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен, на этот счет «есть заключение государственно-правового управления администрации президента». Он сообщил также, что в Кремле не видели просьбу карельских депутатов от партии «Яблоко» к Путину издать соответствующий документ, поскольку его отсутствие «является источником беспокойства и повышенной тревожности» в российских семьях.