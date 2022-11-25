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Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света и тепла

Елена Зеленская: 90% украинцев годами готовы жить без света и тепла ради членства в ЕС
Зеленская сослалась на проведенный неделей ранее опрос, согласно которому подавляющее большинство украинцев выразили готовность жить без света и тепла годами, «если они видят перспективу членства в ЕС»
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Большая часть жителей Украины заявила о готовности жить без света и тепла ради членства в ЕС, сообщила в интервью Би-би-си жена президента Украины Владимира Зеленского Елена.

По ее словам, на прошлой неделе на Украине прошло социологическое исследование, в ходе которого жителей страны спрашивали, сколько еще они могут терпеть такие условия жизни.

«Мы знаем, что зима может стать для нас еще одним испытанием, если в наших домах не будет тепла. И украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных», — сказала Зеленская и отметила, что блэкаут — это не самое страшное, что может произойти с Украиной.

Она указала, что украинцы знают, ради чего терпеть, и с оптимизмом смотрят в будущее своей страны.

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с начала октября. Впервые объекты атаковали после взрыва на Крымском мосту. ФСБ обвинила в его организации Украину. Киев отрицал причастность к произошедшему. Кремль указывал, что цели ракет — это объекты, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима».

Последний массированный ракетный удар был нанесен по энергообъектам на Украине 23 ноября. Минобороны тогда сообщило, что удары позволили нарушить переброску по железным дорогам резервов Вооруженных сил Украины, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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В свою очередь, Минэнерго Украины сообщило, что после ракетных ударов у большинства жителей страны пропало электричество. После ударов от энергосистем отключили три АЭС Украины — Южно-Украинскую, Хмельницкую и Ровенскую. Председатель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий еще до атаки 23 ноября говорил, что в стране не осталось непострадавших тепло- и гидроэлектростанций. Зеленский называл ситуацию с энергетикой критической.

Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света и тепла
Жена Зеленского заявила о готовности украинцев жить без света и тепла

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Военная операция на Украине Елена Зеленская
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