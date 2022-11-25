Для Запорожской АЭС создадут резервный источник питания

Питание ЗАЭС с украинской стороны регулярно отключается, поэтому принято решение начать восстановление открытого распределительного устройства находящейся неподалеку Запорожской ТЭС, заявили в «Росатоме»

Запорожская АЭС (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Россия восстановит распределительное устройство Запорожской ТЭС для создания резервного источника питания для поддержания безаварийной работы Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе «Росатома».

Сейчас электроэнергия подается по двум линиям с украинской стороны, которые «регулярно и, как правило, одновременно» отключаются, отмечается в сообщении. Подобные ситуации не раз приводили к переводу электроснабжения станции на аварийные дизельные генераторы, заявили в госкорпорации.

Решением проблемы в «Росатоме» назвали восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки ранее предпринимались, но за ними следовали целенаправленные обстрелы ТЭС украинскими силами, сообщили в «Росатоме».

«С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС», — говорится в сообщении.

Запорожская область, на территории которой находится АЭС, была включена в состав России по итогам референдума. После этого президент Владимир Путин поручил принять станцию в федеральную собственность. В октябре концерн «Росэнергоатом» (управляет российскими АЭС и входит в состав «Росатома») объявил о создании отдельного предприятия для управления Запорожской АЭС — АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» (АО «ЭО ЗАЭС»).

Запорожская теплоэлектростанция находится рядом с Запорожской АЭС в городе Энергодар. Член главного совета областной администрации Запорожья Владимир Рогов в начале октября сообщил, что ВСУ разрушили открытое распределительное устройство ТЭС.

Запорожская АЭС, самая крупная атомная электростанция в Европе, неоднократно подвергалась обстрелам. Также несколько раз она отключалась от внешнего питания. О последнем таком случае Рогов заявил 23 ноября, когда произошел автоматический запуск дизель-генераторов. Позже внешние питание было восстановлено.

В сентябре на Запорожскую АЭС прибыла миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вместе с главой организации Рафаэлем Гросси. После его отъезда там остались для наблюдения сотрудники агентства. В ноябре, после очередных обстрелов станции, Гросси потребовал немедленно их прекратить. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — отмечал он.

Глава МАГАТЭ предлагает создать вокруг ЗАЭС безопасную зону и обсуждает этот вопрос с Россией и Украиной. Консультации на эту тему подтверждали в российском МИДе.