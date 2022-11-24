Гендиректор МАГАТЭ заявил, что внешнее энергоснабжение ЗАЭС восстановлено

Запорожская АЭС (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в обращении на сайте организации.

«Проводятся пуско-наладочные работы на энергоблоках Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС. В течение дня, если энергосистема будет готова… эти станции будут подключены к электросети», — добавил Гросси.

Гендиректор вновь призвал к прекращению всех военных действий, угрожающих безопасности ядерных объектов Украины.

Находящаяся под контролем России Запорожская АЭС 23 ноября потеряла доступ к внешнему электроснабжению. В МАГАТЭ отметили, что отключение произошло «после сообщений о широкомасштабных военных действиях, направленных против энергетической инфраструктуры Украины».

23 ноября Украина вновь подверглась ракетному обстрелу, в результате которого оказалось отключено большинство тепло- и гидроэлектростанций страны. На трех атомных электростанциях — Южно-Украинской, Хмельницкой и Ровенской — автоматически отключились энергоблоки. «Энергоатом» сообщил, что на станциях «сработала аварийная защита, в результате чего все энергоблоки были автоматически отключены» и работают в проектном режиме без генерации в энергосистему. Днем 24 ноября губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий написал в телеграм-канале, что первый блок Хмельницкой АЭС уже подключен к единой энергосети Украины.

Минобороны России 24 ноября подтвердило удары высокоточным оружием большой дальности «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики».