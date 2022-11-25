Постпред России: Москва обсуждает с МАГАТЭ вопрос о международном мониторинге зоны у ЗАЭС

Россия начала обсуждение с МАГАТЭ международного мониторинга зоны у ЗАЭС

Россия обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос о международном мониторинге соблюдения договоренностей по защитной зоне у Запорожской АЭС. Об этом заявил постоянный российский представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «РИА Новости».

«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой», — сказал он.

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