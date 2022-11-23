Запорожскую АЭС отключили от внешнего электроснабжения

Станция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению. Она полагается на свои дизельные генераторы для получения энергии, необходимой, чтобы охлаждать реактор

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На Запорожской атомной электростанции из-за потери внешнего питания произошел аварийный запуск дизель-генераторов, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В МАГАТЭ подтвердили, что Запорожская АЭС вновь отключилась от внешнего электроснабжения. По данным агентства, это произошло в 15:30 по местному времени. Теперь станция полагается на свои аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой, чтобы охлаждать реактор.

ЗАЭС несколько раз отключалась от внешнего электроснабжения с начала российской военной операции на Украине, в последний раз — в начале ноября. Как заявили в МАГАТЭ, сегодняшнее отключение произошло «после сообщений о широкомасштабных военных действиях, направленных против энергетической инфраструктуры Украины». 23 ноября Украина вновь подверглась ракетному обстрелу, в результате которого оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций страны, а также все атомные станции. По данным украинского «Энергоатома», Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС работают в проектном режиме, без генерации в энергосистему.

«Росэнергоатом» не согласился с оценкой МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС Политика

Из-за обстрелов повреждена инфраструктура в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской областях. В связи с этим Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН.

С начала боевых действий на Украине Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность. Станция регулярно подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Как сообщили в МАГАТЭ, после массированных обстрелов в минувшие выходные были выявлены значительные повреждения на территории АЭС, пострадали резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке.

23 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и обсудил с ним создание безопасной зоны на объекте.