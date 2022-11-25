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Война санкций ,  
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ЕК заявила, что никогда не рассматривала запрет на импорт газа из России

Пресс-секретарь ЕК Мамер: Евросоюз никогда не рассматривал запрет на импорт газа из России
Пресс-секретарь Еврокомиссии отметил, что в ЕС не рассматривали полный запрет на импорт российского газа. Власти России не раз заявляли, что прекратят импорт энергоресурсов странам, принимающим «политические решения» о поставках
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС

Евросоюз никогда не рассматривал возможность введения запрета на импорт российского газа, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ <…> Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Отказ от закупок российского газа странами Евросоюза продолжается с начала 2022 года, когда Россия объявила о начале спецоперации на Украине. Если в 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м — в Евросоюз (около 45% европейского газового импорта) и Турцию, то с начала этого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился на 37,4% (данные на 1 сентября).

ЕК заявила, что никогда не рассматривала запрет на импорт газа из России
ЕК заявила, что никогда не рассматривала запрет на импорт газа из России

В начале октября страны ЕС ввели восьмой пакет санкций против России, который в том числе включает введение потолка цен на российскую нефть, перевозимую морем в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ также обсуждается.

24 ноября министры энергетики стран Евросоюза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Согласно заявлению ЕК, обновленные условия позволят странам ЕС и энергетическим компаниям приобретать газ совместно на глобальных рынках.

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На фоне нехватки газа в Европе выросли цены на энергоресурсы и еду. Еврокомиссия предупредила о предстоящих тяжелых зимах.

Президент России Владимир Путин, говоря о планах Запада ограничить цены на российские энергоносители, пригрозил перекрыть нефть и газ для стран, где будут принимать политические решения, противоречащие контрактным обязательствам: «Нам останется только одно: как в известной русской сказке, приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки газа ЕК Евросоюз запрет на импорт санкции
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