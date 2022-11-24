Страны ЕС исключат российский газ из контрактов на совместные закупки

Главы Минэнерго стран-членов ЕС также договорились разработать новый стандарт ЕС по сжиженному газу к концу марта и ввести механизм ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF

Главы Минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить как минимум 13,5 млрд куб м. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках <...> Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

Министры достигли соглашения по ряду вопросов, в том числе:

по разработке Агентством по сотрудничеству регулирующих органов в области энергетики (ACER) нового стандарта ЕС по сжиженному газу к концу марта;

введению механизма ограничения внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF;

укреплению энергетической солидарности ЕС, чтобы «убедиться, что в случае чрезвычайной ситуации ни одно государство не останется в одиночестве»;

ускорению процедуры выдачи разрешений на технологии, «которые могут изменить ситуацию уже этой зимой — например, установку солнечных фотоэлектрических систем и тепловых насосов».

«Я не могу переоценить, насколько важны эти меры для нашего реагирования на нынешний кризис, и я был рад увидеть очень широкое согласие за столом переговоров. Крайне важно продвигаться вперед в осуществлении как можно быстрее, и поэтому я надеюсь, что Совет официально примет пакет в ближайшие недели», — сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Ранее 24 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры энергетики Евросоюза не смогли договориться насчет потолка цен на российский газ. Следующая встреча состоится, предположительно, 13 декабря

«Значительная часть стран-членов, в том числе мы, отстаивали точку зрения, что нельзя принимать решения о мерах солидарности на газовом рынке без того, чтобы неправомерно, на наш взгляд, вмешиваться в работу газового рынка», — сказал он.

По его словам, высказанные на встрече предложения были неудачными, поскольку угрожали энергобезопасности Европы.