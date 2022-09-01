Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье с начала года снизился на 37,4%
Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья с января по август снизился на 37,4% (на 49,1 млрд куб. м) — до 82,2 млрд куб. м, следует из сообщения на сайте компании.
В «Газпроме» отметили, что компания поставляет газ «согласно подтвержденным заявкам».
В то же время спрос на газ «Газпрома» из газотранспортной системы на внутреннем рынке России за восемь месяцев уменьшился на 2,9% (на 4,7 млрд куб. м). Добыча газа, предварительно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 14,6% — до 288,1 млрд куб. м, уточнили в компании.
На фоне сокращения поставок в Европу за восемь месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам, мировой спрос на газ сократился на 40 млрд куб. м. В этом снижении 73%, или 29 млрд куб. м, это доля 27 стран ЕС, говорится в сообщении российской компании.
По итогам прошлого года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,8 млрд куб. м — до 185,1 млрд. Это стало четвертым результатом в истории.
«По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 августа запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 54,2 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 18,2 млрд куб. м газа. При этом даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода», — добавили в «Газпроме».
В компании отметили, что растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. «Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», — заявили в «Газпроме».
30 августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 руб. на акцию, или 1,244 трлн руб. Примерно такую же сумму — 1,248 трлн руб. — «Газпром» обязали выплатить государству в качестве надбавки к НДПИ.
По словам зампреда правления компании Фамила Садыгова, несмотря на санкционное давление и «неблагоприятную внешнюю среду», в первом полугодии 2022 года «Газпром» продемонстрировал рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений.
«Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн руб. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн руб.», — отметил Садыгов.
Рост мировых цен на газ, нефть и другие виды ископаемого топлива продолжается с конца февраля, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Так, на прошлой неделе биржевая цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м, достигнув максимального уровня с начала марта, однако позже опустилась ниже $2500.
В середине августа «Газпром» спрогнозировал, что по консервативной оценке биржевые цены на газ могут обновить рекорд и превысить $4000 за 1 тыс. куб. м уже этой зимой.