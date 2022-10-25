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Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине

Полянский: Россия созвала два заседания Совета Безопасности ООН на этой неделе
Еще одно заседание Россия созвала в связи с обвинениями в поставках иранских беспилотников-камикадзе. Тегеран и Москва эти обвинения опровергают
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: John Minchillo / Getty Images)

Россия запросила два заседания Совета Безопасности ООН на этой неделе — по данным о биолабораториях на Украине и заседание в связи с обвинениями о поставках в Россию иранских беспилотников, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«На этой неделе мы обеспечиваем работой весь совет. Завтра мы будем говорить о соблюдении Устава ООН в свете запроса провести расследование в рамках резолюции 2231 (в связи с обвинениями в поставках иранских беспилотников России. — РБК), а в четверг мы просим о встрече в соответствии со ст. 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — сказал Полянский.

Он добавил, что России «нечего скрывать».

С начала спецоперации российские власти неоднократно обвиняли Украину в разработке биологического оружия. Как заявили в Минобороны, в стране действовала сеть биолабораторий, которые работали по заказу Пентагона. По данным ведомства, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинения в разработке биологического оружия отверг. По его словам, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР, они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями.

По данным о биолабораториях на Украине Россия уже несколько раз созывала Совет Безопасности ООН, в том числе чтобы предоставить новую информацию. В ООН после этого предложили Москве обратиться к Совету Безопасности организации в соответствии со ст. 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Она гласит, что любая страна — участница конвенции, которая считает, что другой участник нарушает свои обязательства, может подать жалобу в СБ ООН.

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Что касается беспилотников, то Украина считает, что беспилотники «Герань-2», которые Россия использует для ударов по территории страны, являются версией иранских дронов-камикадзе Shahed.

Иран информацию о передаче России такого оружия назвал «безосновательным и ничем не подкрепленным обвинением», а российские власти заявили, что Украина и ее западные сторонники пытаются распространить «еще один фейк». По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, если ООН начнет «псевдорасследование» по беспилотникам, Москва может пересмотреть отношения с секретариатом.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Совет безопасности ООН беспилотники биологическое оружие Украина Иран Дмитрий Полянский Военная операция на Украине
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