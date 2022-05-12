Политика , 12 мая, 19:58
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Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине
Дмитрий Полянский (в центре)
Россия намерена предоставить новые свидетельства военно-биологических программ биолабораторий США на Украине, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.
«Мы потребовали проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства военно-биологических программ в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10:00 (17:00 мск) 13 мая», — написал Полянский.
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