Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине

Дмитрий Полянский (в центре) (Фото: Bryan R. Smith / EPA / ТАСС)

Россия намерена предоставить новые свидетельства военно-биологических программ биолабораторий США на Украине, сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

«Мы потребовали проведения открытого заседания Совета безопасности ООН, чтобы представить новые свидетельства военно-биологических программ в биолабораториях США на Украине. Заседание назначено на 10:00 (17:00 мск) 13 мая», — написал Полянский.

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