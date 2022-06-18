Попова сочла биолаборатории на Украине риском для безопасности всего мира

Биолаборатории на Украине угрожают биологической безопасности всего мира, заявила в интервью «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«То, что вскрылось в результате нахождения специалистов, наших военных, на этой территории, является риском биологической безопасности для всего мира. Это абсолютно очевидно», — сказала глава ведомства.

Попова также сочла ложными заявления Пентагона, что биолаборатории на Украине работали на благо граждан страны.

9 июня Минобороны США сделало заявление, в котором подтвердило совместную работу над «улучшением биологической безопасности и эпидемиологического надзора за болезнями у населения Украины», оказывая поддержку 46 мирным украинским лабораториям и медучреждениям последние 20 лет. «Совместные программы были сосредоточены на улучшении общественного здравоохранения и мерах безопасности в сельском хозяйстве», — говорится в сообщении.

О том, что на территории Украины была развернута сеть биологических лабораторий, которые работали по заказу Пентагона, сообщил в начале марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. По его словам, речь шла в том числе о сборе и вывозе в США штаммов опасных микроорганизмов и изучении потенциальных агентов биологического оружия.

Следственный комитет России завел уголовное дело по ст. 355 УК (разработка и производство биологического оружия массового поражения). Глава ведомства Александр Бастрыкин утверждал, что финансирование со стороны США биологических программ на Украине с 2005 года превысило $224 млн.

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