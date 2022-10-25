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В Белгородской области под обстрел попали село и два пограничных пункта

Губернатор Гладков: в Белгородской области под обстрел попали село и 2 пограничных пункта
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Приграничное село Тишанка Белгородской области попало под обстрел, повреждены пять частных домов, сообщил в «Телеграм» губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.

«Также зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Без пострадавших. В Вериговке есть разрушения в двух соседних с переходом домовладениях», — сообщил Гладков.

Материал дополняется.

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