В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения

Фото: телеграм "Настоящий Гладков"

В районах Белгородской области началась установка оборонных сооружений, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, который также опубликовал кадры с линиями защитных сооружений.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал он.

На прикрепленных к публикации фотографиях изображены бетонные треугольники, которые имеют абсолютную схожесть с защитными сооружениями времен Великой Отечественной Войны именуемыми «зубами дракона». Их активно использовали как преграду на пути движения танковых колонн.

После ввода российских войск на Украину власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В частности, 20 и 21 октября было обстреляно село Муром, пострадали школа, детский сад, жилые дома. 22 октября под обстрел в очередной раз попал приграничный город Щебекино, ранения получили 12 человек, двое погибли.

В Белгородской области наряду с другими семью российскими регионами введен с 19 октября режим среднего уровня реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, связи, транспорта, типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автомобилей.