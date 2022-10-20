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Глава Белгородской области рекомендовал продлить школьные каникулы

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Осенние каникулы в образовательных учреждениях Белгородской области рекомендуется продлить еще на одну неделю. Таким образом, они составят две недели, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели. Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки», — написал Гладков.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. Регион регулярно подвергается обстрелу. Например, накануне в результате обстрелов пограничного села пострадали три человека. А утром 19 октября Гладков сообщил, что снаряд попал в объект инфраструктуры в Белгороде. По словам губернатора, разрушения незначительные и на работу энергообеспечения города они не повлияют.

В Белгородской области действует режим повышенной террористической опасности. Кроме того, накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя вводится режим среднего уровня реагирования.

Президент поручил региональным властям обеспечить:

  • усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
  • временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
  • введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.
Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков школы Украина Безопасность
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