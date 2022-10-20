Глава Белгородской области рекомендовал продлить школьные каникулы

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Осенние каникулы в образовательных учреждениях Белгородской области рекомендуется продлить еще на одну неделю. Таким образом, они составят две недели, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Понимаем, что в течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю. Поэтому рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели. Мера абсолютно вынужденная, вопрос касается безопасности и оперативной обстановки», — написал Гладков.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины. Регион регулярно подвергается обстрелу. Например, накануне в результате обстрелов пограничного села пострадали три человека. А утром 19 октября Гладков сообщил, что снаряд попал в объект инфраструктуры в Белгороде. По словам губернатора, разрушения незначительные и на работу энергообеспечения города они не повлияют.

В Белгородской области действует режим повышенной террористической опасности. Кроме того, накануне президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя вводится режим среднего уровня реагирования.