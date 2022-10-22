В Белгородской и Курской областях продлили желтый уровень опасности
В Белгородской и Курской областях продлили до 6 ноября действие желтого уровня террористической опасности.
«С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем желтый уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал белгородский губернатор в телеграм-канале.
Аналогичное сообщение появилось и в канале курского губернатора Романа Старовойта.
Желтый, высокий уровень террористической угрозы действует в этих приграничных с Украиной регионах с весны. Его неоднократно продлевали, последний раз — 7 октября.
Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, а Курская — с Сумской.
Власти обоих регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины, а также о погибших и пострадавших. В середине октября ракета попала в многоэтажный дом в Белгороде. Тогда никто не пострадал, но дом получил повреждения.
Президент Владимир Путин ввел в восьми российских регионах, в том числе в Белгородской и Курской областях, режим «среднего уровня реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.