В Белгородской и Курской областях продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской и Курской областях продлили желтый уровень опасности

Желтый, высокий уровень террористической угрозы в этих приграничных с Украиной регионах будет действовать до 6 ноября

В Белгородской и Курской областях продлили до 6 ноября действие желтого уровня террористической опасности.

«С сегодняшнего дня и до 6 ноября продлеваем желтый уровень террористической опасности. Также до 6 ноября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал белгородский губернатор в телеграм-канале.

Аналогичное сообщение появилось и в канале курского губернатора Романа Старовойта.

Желтый, высокий уровень террористической угрозы действует в этих приграничных с Украиной регионах с весны. Его неоднократно продлевали, последний раз — 7 октября.

Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, а Курская — с Сумской.

Власти обоих регионов регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины, а также о погибших и пострадавших. В середине октября ракета попала в многоэтажный дом в Белгороде. Тогда никто не пострадал, но дом получил повреждения.

Президент Владимир Путин ввел в восьми российских регионах, в том числе в Белгородской и Курской областях, режим «среднего уровня реагирования». Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.