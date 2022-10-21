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Жителей Белгорода и области отселят в санаторий в Подмосковье

Московская область примет 500 человек из Белгородской области, они будут бесплатно жить в одном из санаториев. Кроме того, школьные каникулы продлены, вузам и некоторым предприятиям рекомендовано перейти на удаленку
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Жители Белгорода и приграничных территорий Белгородской области попросили о временном переселении, его удовлетворят, Московская область выразила готовность поселить 500 человек на территории одного из санаториев. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным. Когда оперативная ситуация позволит, мы доставим жителей обратно», — пообещал Гладков.

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«Белгородская область уже восемь месяцев живет в особом режиме, оперативная обстановка достаточно напряженная», — оценил Гладков.

Кроме того, в регионе усилят охрану объектов энергетики, связи, ЖКХ и других «особо важных объектов», вузам рекомендован удаленный формат обучения, а школьные каникулы продлены еще на неделю. Такие решения были приняты на заседании оперштаба региона.

После окончания каникул до декабря в колледжах и школах Белгорода, Яковлевского городского округа и девяти приграничных муниципальных образованиях будут обучаться дистанционно. В детских садах в этих районах будут работать дежурные группы. Собственникам предприятий в Белгороде и приграничных территориях рекомендовано утвердить гибкие графики работы и изучить возможность перевода на дистанционную работу, если деятельность компании это позволяет.

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«Дополнительные решения из закрытой части заседания Оперативного штаба также повлекут за собой усиление мер по обеспечению безопасности жителей области, а также сохранности имущества», — добавил Гладков.

В Белгородской области наряду с другими семью российскими регионами введен с 19 октября режим среднего уровня реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, связи, транспорта, типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автомобилей.

После ввода российских войск на Украину власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В частности, 20 и 21 октября было обстреляно село Муром, пострадали школа, детский сад, жилые дома. Местные власти проводили подомовый обход с предложением местным жителям покинуть село. Снаряд 21 октября попал в промышленное предприятие в Шебекинском городском округе региона, пострадала женщина.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков Московская область
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