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Число раненых при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до 12

Число раненых при обстреле Шебекино в Белгородской области выросло до 12

Количество раненых при обстреле города Шебекино в Белгородской области выросло до 12 человек, сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников в телеграм-канале.

Фото:belgorod_talk / VK Фото:bel_obl_chp / VK Фото:belgorod_talk / VK Фото:bel_obl_chp / VK Фото:belgorod_talk / VK Фото:belgorod_talk / VK

«Пять человек находится в стационаре: один из них в городской больнице № 2 города Белгорода, состояние тяжелое, в настоящее время находится в операционной. Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ», — написал Иконников, отметив, что трое из четверых последних находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести.

Также министр уточнил, что среди двоих погибших при обстреле — мужчина и 14-летний ребенок.

Город Шебекино попал под обстрел днем 22 октября. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что когда выезжал из села Муром, увидел дым в районе города. Глава региона тогда доложил об 11 пострадавших, четверо из которых находились в тяжелом состоянии. Кроме того, по его словам, из-за попадания снарядов почти 15 тыс. человек остались без электроэнергии, на устранение последствий понадобится до шести часов.

Позже Гладков сообщил, что пожар на гражданских объектах полностью потушен, подразделения МЧС ведут разборку конструкций. «По докладу моего заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены», — добавил он.

Теги
Белгородская область обстрел раненые Вячеслав Гладков Шебекино
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