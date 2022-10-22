Губернатор Гладков: В Белгородской области мужчина пострадал при наезде комбайна на мину

В Белгородской области мужчина пострадал при наезде комбайна на мину

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Валуйском городском округе водитель комбайна пострадал при наезде на мину, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв. Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой», — написал Гладков.

Последний раз Валуйский городской округ подвергался обстрелу 18 октября. Тогда было обстреляно село Старый Хутор, никто из жителей не пострадал, сообщал Гладков. Он отмечал, что от осколков снаряда были повреждены несколько фасадов и окон частных домов, а линия электропередач, из-за чего село было обесточено.

20 октября в Белгородском районе области пострадал девятилетний мальчик, в руках у которого взорвалось устройство, «похожее на дрон». По словам губернатора региона, ребенок нашел устройство, которое используют украинские военные, на улице. После детонации устройства мальчика доставили в детскую областную больницу в тяжелом состоянии с открытыми травмами конечностей.