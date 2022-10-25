Вице-премьер попросила уехавших украинцев перезимовать за границей

Ирина Верещук попросила покинувших страну граждан не возвращаться домой до весны, если есть такая возможность, так как это поможет Украине пережить зиму

Ирина Верещук (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук попросила покинувших страну украинцев перезимовать за границей, если есть такая возможность. Ее слова приводит издание «Страна.ua».

«Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия. Не нужно этого делать, если есть возможность остаться [за границей]», — сказала Верещук в эфире телемарафона.

В начале октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам. Власти украинских городов и областей сообщали о повреждении энергетической инфраструктуры, в результате в стране возникли перебои с электричеством. Жителей предупреждают об ограничении потребления электроэнергии в часы пик.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко уточнял, что уничтожено около 40% электростанций, и предупреждал, что на Украине предстоящей зимой ожидаются перебои с электричеством и отоплением.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович допускал, что украинцы могут оставаться без электричества, тепла и воды «месяцами». При этом он отмечал, что многие украинцы помнят 1990-е и «знают, как выживать при нулевых батареях». Замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев не исключал, что зимой в многоквартирных домах украинской столицы на несколько суток или недель будет отключаться отопление.

Министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что украинцев ждет «самая сложная зима за всю историю независимости». При этом, по словам директора украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, вероятность очень холодной зимы минимальна: на востоке и северо-востоке страны могут быть двадцатиградусные морозы, но они не будут держаться долго.