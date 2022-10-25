Зеленский заявил, что Киев не получил «ни цента» на восстановление страны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, заверил в поддержке Украины «столько, сколько нужно». Шольц вместе с главой ЕК фон дер Ляйен предложил план восстановления страны, назвав его «планом Маршалла для XXI века»

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Президента Украины)

Украина пока не получила «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму $17 млрд, заявил президент Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, его слова приводит Reuters.

Он также сообщил, что в результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны.

«Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — отметил Зеленский.

Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии конференции сказал, что она посвящена созданию «плана Маршала XXI века». «Приверженность Украине как члену ЕС является одним из самых важных геополитических решений нашего времени», — отметил Шольц. По его словам, история Германии показала, что даже после разрушительной войны можно восстановиться, и он призвал планировать будущее Украины «как процветающего и демократического члена Европейского союза и экспортера зеленой энергии и высокотехнологичных товаров». Канцлер заверил, что Украину будут поддерживать «столько, сколько нужно».

Шольц вместе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен предложил план восстановления Украины в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвав его «новым планом Маршалла для XXI века». По их мнению, уже нужно думать о восстановлении страны, «даже если до мира еще далеко». Чтобы Украина могла «быстро встать на ноги», восстановлением разрушенных жилых домов, школ, дорог, мостов, энергетической инфраструктуры необходимо заняться уже сейчас.

По оценке Всемирного банка, причиненный стране ущерб от военных действий cоставляет €350 млрд, напоминается в статье. «Мы все должны решать эту проблему вместе — ЕС, «Большая семерка» и наши партнеры», — призвали Шольц и фон дер Ляйен. При этом поддержка должна в первую очередь направляться туда, где она нужнее всего, считают они. «Вместе с нашими партнерами по G7 и другими странами при поддержке международных организаций и Украины мы хотим заложить основы инклюзивной донорской платформы, которая будет координировать процесс немедленной реконструкции разрушенной инфраструктуры и долгосрочной реконструкции», — полагают авторы.

Они подчеркнули, что путь к восстановлению Украины — «это также путь Украины в Европейский союз», а поддержка Украины — и в интересах ЕС. Украинцы борются не только за суверенитет и территориальную целостность своей страны, но и «защищают международный порядок, основанный на правилах, основу нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Если мы поддерживаем Украину, мы строим свое будущее и будущее нашей общей Европы», — заключили канцлер и глава ЕК.

«План Маршалла» предложил госсекретарь США Джордж Маршалл, выступая в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. В том же году в Париже была созвана конференция европейских стран для его обсуждения, участники определили сумму кредитов, необходимую Западной Европе на четыре года. Конгресс США утвердил «план Маршалла» в 1948 году. Его реализация проходила в рамках Закона о четырехлетней программе помощи иностранным государствам, общая сумма составила $12,4 млрд.

Власти Украины ежедневно с 10 октября объявляют воздушную тревогу. Это началось после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Минобороны России 10 октября сообщило о нанесении ударов по военным целям, объектам энергетики и связи на территории Украины.

14 октября президент Путин заявил, что необходимости в массированных ударах больше нет, а военные «добирают» назначенные ранее цели.