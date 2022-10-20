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Арестович не исключил, что Украина может остаться без света и воды

Арестович не исключил, что Украина может остаться без света и воды «на месяцы»
Фото: Roman Baluk / Reuters
Фото: Roman Baluk / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что украинцы могут остаться без электричества, тепла и воды «на месяцы». Об этом он сказал в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).

«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», — не исключил Арестович.

При этом он отметил, что украинцы «посидят».

Материал дополняется. 

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