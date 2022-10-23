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На Украине назвали минимальной вероятность затяжных морозов зимой

Украинский гидрометцентр: вероятность очень холодной зимы на Украине минимальна
На востоке и северо-востоке Украины предстоящей зимой ожидаются кратковременные периоды с морозами до -25 градусов, заявили в украинском гидрометцентре

Вероятность очень холодной зимы на Украине минимальна, сильные, но кратковременные морозы ожидаются на востоке и северо-востоке страны, заявил «24 каналу» директор украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Возможен очень кратковременный период с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке. Такая возможность есть. Но эти морозы будут кратковременными, они не задержатся на долго», — сказал он.

Температурный режим зимой, по словам Кульбиды, будет выше нормы. Он подчеркнул, что долговременных прогнозов нет нигде в мире, но можно ориентироваться на предварительный анализ и прогнозировать тенденции. «Именно они позволяют оценить, какова вероятность очень холодной зимы в Украине. Исходя из этого, эта вероятность минимальна», — сказал глава Укргидрометцентра.

За время боевых действий Украина утратила большую часть ветряной генерации и около половины солнечной, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. «Мы потеряли уже где-то 90% «ветра» и примерно до 50% «солнца». Это огромные потери с точки зрения энергетики», — цитирует министра «24 канал».

С 10 октября власти украинских регионов начали сообщать об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. Одновременно с этим о массированных ударах по системам военного управления, связи и энергетики Украины заявляло Минобороны России. Незадолго до этого произошел теракт на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Российский президент Владимир Путин говорил, что в случае попыток продолжения терактов на российской территории ответ Москвы будет жестким.

В Минэнерго Украины сообщали, что при ракетных обстрелах пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Украинские власти прекратили экспорт электроэнергии, а граждан попросили не пользоваться электрообогревателями, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам. Власти Киева не исключили, что зимой многоквартирные дома могут на несколько суток или недель остаться без отопления.

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