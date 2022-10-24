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Лавров счел голословными опровержения Запада о «грязной бомбе» и Украине

Лавров: заявления о планах России применить «грязную бомбу» и обвинить Киев голословны
Киев отвергает обвинения Москвы в планах применить на Украине «грязную бомбу», а Запад называет данные России ложными. По мнению Лаврова, это «несерьезный разговор»; вопрос обсудят на Совбезе ООН, заявил он

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Россия считает несерьезными заявления западных коллег, которые отвергают данные Москвы о намерении Украины применить «грязную бомбу», заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского, — это несерьезный разговор», — сказал министр.

Он сообщил, что угрозу возможного применения Украиной «грязной бомбы» обсудят на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН — сегодня или завтра. Заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский написал в «Твиттере», что Москва позже направит письмо генсеку Антониу Гутерришу с деталями «по планируемой Украиной провокации».

Российское Минбороны с воскресенья 23 октября утверждает, что располагает информацией о планах Киева подорвать «грязную бомбу», или маломощный ядерный боеприпас, и возложить ответственность на Москву. Накануне министр обороны Сергей Шойгу позвонил своим коллегам из трех стран — Турции, Великобритании и Франции — и довел до них информацию «о возможной провокации со стороны Украины». Тогда же он поговорил с главой Пентагона Ллойдом Остином; обсуждали ли министры «грязную бомбу», не уточнялось.

На следующий день Россия продолжила делиться со странами Запада своими опасениями: глава Генштаба Валерий Герасимов обсудил вопрос с руководителем штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.

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Минобороны заявило, что привело силы в готовность из-за готовящейся «провокации».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг обвинения России, назвав утверждения Москвы абсурдными и опасными. Он указал, что Украина является приверженцем Договора о нераспространении ядерного оружия, и пригласил в страну экспертов МАГАТЭ, подчеркнув, что Киеву «нечего скрывать».

Утверждения России отвергают и западные страны, называя их ложными. В совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, глав МИД Франции Катрин Колонны и МИД Великобритании Джеймса Клеверли говорится, что они считают данные Москвы о намерении Украины применить «грязную бомбу» попыткой использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
грязная бомба Сергей Лавров Украина Военная операция на Украине

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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