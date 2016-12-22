Только 3% россиян связали отравление Скрипалей с российскими спецслужбами

28% россиян, согласно Левада-центру, связывают покушение на Скрипалей с действиями спецслужб Британии — их мнение не изменили ни интервью Руслана Боширова и Александра Петрова RT, ни расследования об их связи с военной разведкой

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​Отравить мог «кто угодно»

Левада-центр провел опрос о россиянах Руслане Боширове и Александре Петрове, которых власти Великобритании обвиняют в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за измену, и его дочери Юлии в Солсбери.

Согласно данным опроса, с марта, когда произошло отравление Скрипалей, по октябрь 2018 года информированность респондентов о происшествии в Солсбери несколько выросла. Общая доля тех, кто внимательно за этим следил или много слышал, возросла с 46% до 51%, а тех, кто услышал об этом впервые во время опроса — упала с 20% до 15%.

Большинство респондентов не смогли прямо ответить на вопрос о виновниках отравления — 56% заявили, что это мог быть кто угодно, а 13% опрошенных ответить затруднились. Более четверти (28%) связали преступление с действиями английских спецслужб. И только 3% заявили, что в отравлении виновны российские спецслужбы.

Опрос Левада-центра был проведен 18 — 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Солсбери, Мэй, ГРУ Согласно данным британского расследования, 4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок»; это произошло в британском Солсбери, где с 2010 года проживает Сергей Скрипаль. В 2006 году он был осужден в России за госизмену в форме шпионажа в пользу спецслужб Великобритании и лишен воинского звания, свою вину он признал. После помилования и обмена шпионами между Россией и США Скрипаль эмигрировал в Великобританию и получил британское гражданство. Скрипали благодаря своевременной помощи медиков выжили; сейчас их местонахождение неизвестно. В отравлении Скрипаля власти Великобритании обвинили российские спецслужбы, после чего Лондон и солидарные с ним европейские страны выдворили более 150 российских дипломатов, Москва, которая всегда отрицала свою причастность к инциденту, ответила симметрично. В августе США приняли санкции в отношении России: Вашингтон полностью запретил продажу российской стороне оружия, а также ввел ряд финансовых ограничений. Позже власти Британии уточнили, что за атакой в Солсбери стояли россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые дважды попадали в объективы уличного видеонаблюдения в Солсбери — накануне и в день отравления Скрипалей. Премьер-министр Тереза Мэй назвала их сотрудниками ГРУ (с 2010 года — Главное управление Генштаба ВС РФ). Они, по версии Лондона, въехали в Британию по паспортам, выданным на вымышленные имена. Владимир Путин 12 сентября на саммите ВЭФ во Владивостоке назвал Петрова и Боширова гражданскими лицами, заявив, что за их поездкой в Великобританию нет криминала. На следующий день, 13 сентября, они дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян заявив, что приехали в Солсбери посмотреть готический собор и другие достопримечательности. Симоньян рассказала, что мужчины сами на нее вышли с предложением дать интервью, учитывая, что ее мобильный «реально знают все, даже курьеры». МИД Великобритании назвал это интервью еще одним примером «лжи и фальсификации». Международная группа расследователей Bellingcat добыла копии паспортов Боширова и Петрова, идентифицировав их как сотрудников российской военной разведки Руслана Чепигу и Александра Мишкина соответственно — оба по документам ранее были зарегистрированы по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба. Опрошенные «Коммерсантом» жители села Березовка Амурской области опознали в фото и видео с Бошировым своего земляка Чепигу, который состоял «на секретной службе в горячих точках».

Ожидаемый результат

В конце марта, на фоне разворачивающегося дипломатического скандала, социологи ВЦИОМ также опрашивали россиян насчет отношения к этой истории. Об отравлении тогда слышали 82% сограждан, а версия о причастности российских спецслужб к покушению на убийство была малопопулярной. Обвинения со стороны британского руководства в адрес России 81% слышавших об отравлении россиян называли предвзятыми, и лишь 5% полагали, что они имеют под собой основания.

В ситуации с отравлением респонденты стараются придерживаться официальной линии, поэтому результаты опросов ожидаемы, говорит социолог Левада-центра Денис Волков.

«Я бы это так интерпретировал: слышали много, но все дело об отравлении мало кому интересно, все это в целом укладывается в представления о том, что «Запад против нас», что «им нужен только предлог» и прочее, — рассуждает Волков. — Особых проблем с признанием того, что наши спецслужбы могли кого-то отравить, люди не испытывают. И все-таки ответы «мог бы быть кто угодно» во многом показывают нежелание расходиться с официальной позицией и подспудном ощущении, что это вполне могли быть российские спецслужбы».

«Результаты опроса могут быть связаны как с успешной пропагандой, так и с психологическим механизмом отстранения от неприемлемой правды», — полагает профессор МГИМО, политолог Валерий Соловей