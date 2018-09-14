Английский диалог

Что стало известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Телеканал RT 13 сентября показал интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания подозревает в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Главное из их интервью — в обзоре РБК

Александр Петров (справа) и Руслан Боширов (Фото: RT на русском / YouTube)

Руслан Боширов и Александр Петров — их настоящие имена. Подозреваемые Великобританией в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в интервью RT заявили о своей непричастности к инциденту.

На фотографиях, опубликованных британской полицией, действительно они. По словам Боширова и Петрова, они приехали в Солсбери по совету друзей, чтобы посмотреть Стоунхендж, Старый Сарум (место самого раннего поселения Солсбери. — РБК), а также готический собор Девы Марии.​

Они также объяснили, что 3 марта рано покинули Солсбери и вернулись в Лондон, не дойдя до собора и других достопримечательностей, так как промокли и замерзли под начавшимся снегопадом. «Мы провели в Солсбери не более часа, в основном из-за задержек между поездами», — сказал Боширов. 4 марта, когда погода улучшилась, Петров и Боширов, по их словам, все-таки вернулись в Солсбери и побывали в знаменитом соборе.

Боширов и Петров не отрицают, что могли проходить мимо дома Скрипаля, однако сказали, что не знают, где тот находится, и не шли туда целенаправленно.

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По словам Боширова и Петрова, они не ввозили с собой в Великобританию флакон от духов, в котором в ходе расследования были найдены следы «Новичка». «Это довольно глупо, когда мужчины провозят женские духи, не так ли? Во время досмотра проверяют абсолютно все, и к мужчинам, которые везут с собой женские духи, должны были бы возникнуть вопросы. Нас о подобном никто не спрашивал», — сказал в интервью Боширов.

Фото: Metroplitan Police

Ранее британская полиция заявляла, что подозреваемые часто бывали в ЕС. Боширов и Петров подтвердили, что «пару раз» бывали в Швейцарии, а также провели там Новый год. В Европе, по их словам, у них были дела, связанные с бизнесом на спортивном питании и изучением этого рынка. Петров и Боширов не уточнили название компании, в которой работают, ссылаясь на то, что не хотят причинить вред своим партнерам или клиентам.

Никакой информации, касающейся личной жизни, подробностей биографии, они не раскрыли.

Как развивались события 5 сентября британская полиция назвала имена подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным расследования, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Полиции удалось проследить их маршрут в Великобритании, а также найти улики их причастности к отравлению Скрипалей в номере их отеля. Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней после инцидента заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву. Российские власти обвинения отрицают. Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле, а Сергея Скрипаля — в середине мая.



30 июня с признаками отравления нервно-паралитическим веществом (власти Великобритании считают, что это вещество семейства «Новичок») в больницу попали жители города Эймсбери (пригород Солсбери) Мэтью Роули и его подруга Дон Стерджес. Стерджес умерла через несколько дней, а Роули очнулся и смог дать показания.



По версии полиции, пара гуляла в национальном парке Queen Elizabeth Gardens, где подобрала флакон, в котором, как они считали, были духи. После прогулки они направились в дом Роули в Эймсбери. Там Стерджес распылила содержимое флакона на руки и лицо. Как позднее рассказал полиции Роули, он нашел флакон на улице и подарил подруге.

Что осталось неизвестным после интервью

Где они работают?

Петров и Боширов опровергли, что являются сотрудниками ГРУ, как считают в Лондоне, но отказались раскрыть информацию о месте работы и ограничились рассказом о том, что являются «предпринимателями средней руки» в фитнес-индустрии и сфере спортивного питания. По словам Петрова, они посещали Европу не только как туристы, но иногда и в рамках бизнеса — изучить новинки на европейском рынке. Никаких зарегистрированных компаний или организаций при участии Боширова и Петрова в системах СПАРК и ЕГРЮЛ не упоминается.

Почему Баширов и Петров купили по два обратных билета в Москву?

Этот вопрос не был задан им главным редактором RT Маргаритой Симоньян. О том, что у Петрова и Баширова были куплены обратные билеты из аэропорта Хитроу в Шереметьево на два рейса подряд — вечерний 4 марта и ночной 5-го, сообщила «Фонтанка» 5 сентября, в день публикации Скотленд-Ярдом фотографий двух подозреваемых британскими властями в отравлении Скрипалей. По данным британских властей, Боширов и Петров улетели вечерним рейсом 4 марта.

Настоящие ли у них имена?

Во время интервью Руслан Боширов и Александр Петров подтвердили, что это их настоящие имена. Лондон же предполагает, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей могли быть вымышленными. По словам Симоньян, Петров и Боширов отказались показать свои паспорта на камеру. Об этом она написала в своем канале в Telegram. «Фонтанка» ранее обращала внимание на то, что номера заграничных паспортов, по котором были приобретены билеты, отличаются только последней цифрой (...1297 и...1294), при этом серия паспортов совпадает — «65». Однако об этом совпадении Симоньян также не спросила во время интервью.

Были ли они действительно в Солсберийском соборе?

Как рассказали Петров и Боширов, они поехали в Солсбери, чтобы посетить «знаменитый во всем мире» Солсберийский собор. Они утверждают, что посмотрели собор и у них даже есть фотографии, но они не были продемонстрированы во время интервью. В Скотленд-Ярде не сообщали, что подозреваемые британскими властями в покушении были замечены в районе Солсберийского собора ни 3 марта, ни 4 марта.

Подходили ли они к дому Скрипалей во время нахождения в Солсбери?

«Может быть, проходили мимо, может быть, и не проходили, я не знаю», — заявил в интервью Боширов. По его словам, до публикации Лондоном их фотографий и последовавших в их адрес обвинений он вообще не слышал фамилию Скрипалей и ничего не знал о них (первые данные об отравлении Скрипалей появились 5 марта). И Петров, и Боширов утверждают, что не знают, где находится дом Скрипалей, поэтому не могут ответить точно на вопрос, были ли они в районе их дома в Солсбери 3 и 4 марта.