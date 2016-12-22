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СМИ пообщались с земляками Чепиги из расследования о «деле Скрипалей»
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СМИ пообщались с земляками Чепиги из расследования о «деле Скрипалей»
Отравление Скрипалей, 17:50
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СМИ пообщались с земляками Чепиги из расследования о «деле Скрипалей»
«Коммерсантъ» поговорил с жителями села Березовка, в котором долгое время жила семья Анатолия Чепиги — полковника ГУ Генштаба и Героя России, который, по данным СМИ, в «деле Скрипалей» фигурирует как Руслан Боширов
Руслан Боширов (Фото: Metropolitan Police)

Накануне, 26 сентября, группа журналистов-расследователей из Bellingcat и ​The Insider опубликовала очередную часть расследования «дела Скрипалей», из которой следует, что один из подозреваемых в отравлении Руслан Боширов — это полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига.

«Коммерсантъ» выяснил, что на протяжении долгого времени его семья жила в селе Березовка Амурской области, и нашел людей, которые знакомы с родственниками Чепиги.

Последний раз собеседники газеты встречали Чепигу давно, примерно десять лет назад. Одна из жительниц Березовки рассказала, что ни для кого в селе не было секретом то, что Анатолий состоял на «секретной службе в горячих точках».

«Его мама плакала: даже семья не была в курсе, где именно он находится, — отметила она. — Жена в Хабаровске жила, ждала».

Землячка Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы, посмотрев на фотографию, опубликованную расследователями, подтвердила, что это действительно он. Она добавила, что на интервью с главой RT Маргаритой Симоньян был «сто процентов он».

«Глаза черные почти, и голос его», — утверждает собеседница, добавив, что узнает Чепигу во всех опубликованных в СМИ материалах.

Она также рассказала, что в 1996 году он окончил Березовскую школу и поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ).

«Очень умный, хороший парень, сообразительный, язык подвязан, учился хорошо. Все о нем могут сказать только положительное. Не пил, не курил, ни в каких плохих компаниях никогда замешан не был. Точно помню, день рождения у него был в начале апреля. Сестра Галя была чуть старше», — добавила она.

По словам односельчан, после окончания военного вуза Чепига уехал по распределению. Он женат и воспитывает двоих детей, заявили они.

Еще одна жительница Березовки, напротив, Анатолия Чепигу в материалах СМИ не узнала. ​«Он был уже почти лысым, не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», — рассказала она изданию.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Также издание рассказывает о родителях Анатолия Чепиги. Его отец — Владимир Максимович — в 1990-е годы был директором строительной передвижной механизированной колонны (СПМК) «Ивановская» в Березовке, позже устроился на работу в воинскую часть. Согласно данным базы СПАРК, ЗАО СПМК «Ивановская» в настоящее время руководит Александр Еруцан. Чепига Владимир Максимович был учредителем до 2002 года с долей в уставном капитале в 3,3 тыс. руб. Мать Анатолия работала бухгалтером на одном из местных предприятий.

В ЗАО СПМК «Ивановская» не ответили на звонки РБК.

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) не смогли оперативно ответить на вопросы РБК, сославшись на занятость руководства. «Только завтра сможете [связаться с руководством], потому что сейчас совещание», — отметила собеседница РБК.

Житель Березовки рассказал РБК, что знал отца Анатолия Чепиги. «Не особо похож», — прокомментировал он фотографию предполагаемого молодого Чепиги.

Выпускник ДВОКУ (ДВВКУ) им. маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского Александр сообщил РБК, что помнит Анатолия Чепигу, но не был знаком с ним лично. «Знаю, что он выпускался в 1999 году, на год раньше меня. По фотографии его внешность уже не вспомню», — сказал он.

Bellingcat узнало в Руслане Боширове полковника военной разведки Чепигу
Политика

Bellingcat и The Insider выяснили, что Чепига был удостоен звания Героя России в декабре 2014 года «за выполнение миротворческой миссии». Расследователи обнаружили похожего на Руслана Боширова человека на групповой фотографии, которая сопровождала в справке об истории ДВОКУ рассказ об участии выпускников в военной операции в Чечне. После этого журналисты стали искать человека с такими именем, фамилией и отчеством, а также внешностью в слитых в интернет базах данных.

Они нашли в одном из бланков базы человека с таким же именем. В качестве адреса было указано в/ч 20662 — номер части 14-й бригады спецназа ГУ Генштаба в Хабаровске. В другом бланке было указано, что Анатолий Чепига родился в селе Николаевка Амурской области. В заявлении на выдачу паспорта упоминается воинская часть в Хабаровске.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина, Мария Кокорева.
Теги: Сергей Скрипаль , Российская разведка , российские спецслужбы
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