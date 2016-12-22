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Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России
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Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России
Отравление Скрипалей, 15:27
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Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России
По данным экспертов группы Bellingcat, звание Героя России было присвоено не только полковнику Чепиге, но и военному врачу Александру Мишкину. Именно они, по данным расследователей, скрываются под именами Боширова и Петрова
Руслан Боширов и Александр Петров (Фото: Metropolitan Police)

Военный врач Александр Мишкин, скрывающийся, по данным расследователей из The Insider и Bellingcat, под именем Александра Петрова (власти Британии считают его причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля), был удостоен звания Героя России. Об этом, выступая в британском парламенте, заявил представитель Bellingcat Кристо Грозев. Ранее расследователи заявили, что под именем второго подозреваемого в отравлении Скрипаля, Руслана Боширова, скрывается еще один Герой России, полковник российской военной разведки Анатолий Чепига.

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Политика

Выступая в парламенте, Грозев заявил, что расследователям удалось побывать в родном поселке Мишкина (Лойга в Архангельской области), где местные жители рассказали о том, что ему было присвоено звание Героя России. По словам экспертов, у живущей в Лойге бабушки Мишкина даже есть фотография, на которой тот запечатлен вместе с президентом Владимиром Путиным во время церемонии вручения «Золотой Звезды».

«У Нины Федоровны [Мишкиной] есть фотография, на которой Путин вручает Саше орден и жмет руку. Она ей очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки», — рассказала The Insider близкая знакомая женщины.

Впрочем, с самой бабушкой Мишкина расследователям встретиться не удалось. По словам Грозева, незадолго до их появления в поселке женщина уехала. В отчете The Insider отмечается, что ее могли увезти именно в связи с возможным приездом журналистов.

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Фотогалерея

Впрочем, оставшиеся в Лойге местные жители узнали Мишкина на скриншотах из интервью «Петрова» на телеканале RT («Это точно Саша») и охотно подтвердили гостям, что их земляк был удостоен звания Героя России, о чем, по словам собеседников журналистов, в поселке знают все.

«Мы только гадаем, за что Саша получил звание Героя России, у нас тут военные тайны, информация засекречена, — говорит одна из жительниц поселка. — Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича».

После отъезда из Лойги Мишкин, как выяснили The Insider и Bellingcat, учился в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге (ВМедА). О дальнейшей его жизни расследователям мало что удалось узнать, однако, по их данным, в 2010–2013 годах Мишкин неоднократно бывал на Украине и в Приднестровье. Осенью же 2014 года перешедший на службу в военную разведку врач, по данным The Insider и Bellingcat, получил от государства квартиру в Москве площадью 100 кв. м и стоимостью около 24 млн руб.

«Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги на Украине, вероятно, квартиры им достались в качестве материальной части вознаграждения (это довольно стандартная практика)», — говорится в отчете The Insider.

Нынешнее звание Мишкина расследователям установить не удалось, однако в отчете Bellingcat отмечается, что за 15 лет, прошедших после выпуска из ВМедА, тот мог дослужиться от старшего лейтенанта (это звание присваивается всем выпускникам) до подполковника или даже полковника.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

В конце сентября эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat заявили, что под именем Руслана Боширова, которого британские власти считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, скрывается полковник Российской армии Анатолий Чепига, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Герой России (по данным с сайта отделения ДОСААФ в Амурской области, звание было присвоено полковнику Чепиге в декабре 2014 года «за выполнение миротворческой миссии»).

Лондон обвиняет Боширова и Александра Петрова в причастности к отравлению в марте 2018 года в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT заявили о своей непричастности, назвали себя «предпринимателями средней руки» и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сергей Скрипаль , Bellingcat
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