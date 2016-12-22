Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России

По данным экспертов группы Bellingcat, звание Героя России было присвоено не только полковнику Чепиге, но и военному врачу Александру Мишкину. Именно они, по данным расследователей, скрываются под именами Боширова и Петрова

Руслан Боширов и Александр Петров (Фото: Metropolitan Police)

Военный врач Александр Мишкин, скрывающийся, по данным расследователей из The Insider и Bellingcat, под именем Александра Петрова (власти Британии считают его причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля), был удостоен звания Героя России. Об этом, выступая в британском парламенте, заявил представитель Bellingcat Кристо Грозев. Ранее расследователи заявили, что под именем второго подозреваемого в отравлении Скрипаля, Руслана Боширова, скрывается еще один Герой России, полковник российской военной разведки Анатолий Чепига.

Выступая в парламенте, Грозев заявил, что расследователям удалось побывать в родном поселке Мишкина (Лойга в Архангельской области), где местные жители рассказали о том, что ему было присвоено звание Героя России. По словам экспертов, у живущей в Лойге бабушки Мишкина даже есть фотография, на которой тот запечатлен вместе с президентом Владимиром Путиным во время церемонии вручения «Золотой Звезды».

«У Нины Федоровны [Мишкиной] есть фотография, на которой Путин вручает Саше орден и жмет руку. Она ей очень гордится, но показывает не всем и никогда не дает в руки», — рассказала The Insider близкая знакомая женщины.

Впрочем, с самой бабушкой Мишкина расследователям встретиться не удалось. По словам Грозева, незадолго до их появления в поселке женщина уехала. В отчете The Insider отмечается, что ее могли увезти именно в связи с возможным приездом журналистов.

Впрочем, оставшиеся в Лойге местные жители узнали Мишкина на скриншотах из интервью «Петрова» на телеканале RT («Это точно Саша») и охотно подтвердили гостям, что их земляк был удостоен звания Героя России, о чем, по словам собеседников журналистов, в поселке знают все.

«Мы только гадаем, за что Саша получил звание Героя России, у нас тут военные тайны, информация засекречена, — говорит одна из жительниц поселка. — Но вроде бы одно из двух: либо за Крым, либо за Януковича».

После отъезда из Лойги Мишкин, как выяснили The Insider и Bellingcat, учился в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге (ВМедА). О дальнейшей его жизни расследователям мало что удалось узнать, однако, по их данным, в 2010–2013 годах Мишкин неоднократно бывал на Украине и в Приднестровье. Осенью же 2014 года перешедший на службу в военную разведку врач, по данным The Insider и Bellingcat, получил от государства квартиру в Москве площадью 100 кв. м и стоимостью около 24 млн руб.

«Учитывая то, что и Мишкин, и Чепига получили от Путина звезду Героя России за некие подвиги на Украине, вероятно, квартиры им достались в качестве материальной части вознаграждения (это довольно стандартная практика)», — говорится в отчете The Insider.

Нынешнее звание Мишкина расследователям установить не удалось, однако в отчете Bellingcat отмечается, что за 15 лет, прошедших после выпуска из ВМедА, тот мог дослужиться от старшего лейтенанта (это звание присваивается всем выпускникам) до подполковника или даже полковника.

В конце сентября эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat заявили, что под именем Руслана Боширова, которого британские власти считают причастным к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, скрывается полковник Российской армии Анатолий Чепига, выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и Герой России (по данным с сайта отделения ДОСААФ в Амурской области, звание было присвоено полковнику Чепиге в декабре 2014 года «за выполнение миротворческой миссии»).

Лондон обвиняет Боширова и Александра Петрова в причастности к отравлению в марте 2018 года в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британской полиции, Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб. Москва свою причастность отрицает. Сами Петров и Боширов в интервью телеканалу RT заявили о своей непричастности, назвали себя «предпринимателями средней руки» и объяснили, что ездили в Солсбери как туристы.